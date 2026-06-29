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भिलाई स्टील प्लांट स्क्रैप मामला: IG बोले- जो लोग पर्दे के पीछे उन पर जांच जारी, सिंडिकेट के जरिए प्लांट के अंदर से करोड़ों के खेल की आशंका

भिलाई स्टील प्लांट स्क्रैप मामला: IG बोले- जो लोग पर्दे के पीछे उन पर जांच जारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

करोड़ों रुपए के लौह स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस की जांच अब बड़े खुलासे कर रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र से करोड़ों रुपए के लौह स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस की जांच अब बड़े खुलासे कर रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा एक संगठित सिंडिकेट था, जिसने बीएसपी को करोड़ों का चूना लगाया.

दरअसल 26 मई को भिलाई-3 थाना पुलिस ने ग्राम अकलीरहीह में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 टन चोरी का लौह स्क्रैप, फ्लू डस्ट, भारी वाहन, बैकहो लोडर और अन्य मशीनरी जब्त की थी. जब्त सामग्री की कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई. मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सिंडिकेट के कथित सरगना संजय सिंह को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया, जबकि स्क्रैप की नापतौल और बिक्री की तैयारी में शामिल आकाश सिंह को भी दबोच लिया गया.

अब तक 13 गिरफ्तार, कई आरोपियों की तलाश जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या प्लांट के अंदर से ही चल रहा था नेटवर्क?

जांच में सामने आया है कि बीएसपी प्लांट के भीतर ही फ्लू डस्ट परिचालन के नाम पर एक कार्यालय संचालित किया जा रहा था, कहा जा रहा है कि यहीं पर्दे के पीछे से पूरे नेटवर्क का संचालन होता था. पुलिस ने कार्यालय से वीडियो और फोटोग्राफी कर अहम साक्ष्य जुटाए हैं. सूत्रों के मुताबिक कुछ हिस्ट्रीशीटरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.

जो लोग पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को संचालित कर रहे थे, उनके खिलाफ भी जांच जारी है. पुख्ता सबूत मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.- अभिषेक शांडिल्य, आईजी, दुर्ग रेंज

कई संदिग्धों की तलाश जारी

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 6 महीनों में बीएसपी से सवा तीन हजार टन से ज्यादा लोहा चोरी कर बाहर खपाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 17 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए है. मामले में हिमांशु खंडेलवाल, गिरीश खंडेलवाल, जान सलीम और 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी अभय सिंह समेत कई संदिग्धों की तलाश जारी है. दुर्ग रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य ने बताया कि पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

3500 टन से ज्यादा लोहा चोरी, 17.87 करोड़ के घोटाले में अब तक 13 गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी के इतिहास की सबसे बड़ी स्क्रैप चोरी में अब सवाल यह है कि आखिर इस सिंडिकेट को संरक्षण कौन दे रहा था और करोड़ों का लोहा प्लांट से बाहर कैसे निकलता रहा? जवाब तलाशने में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है.