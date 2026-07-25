ETV Bharat / state

भिलाई स्टील प्लांट स्क्रैप चोरी केस में एक और कार्रवाई, लोडर ऑपरेटर गिरफ्तार, अब तक 16वीं गिरफ्तारी

भिलाई: इस्पात संयंत्र (BSP) से फ्लू डस्ट बाहर ले जाने के बहाने कीमती लौह स्क्रैप, कोक और कोयला चोरी करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. दुर्ग पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 16वें आरोपी हेमंत देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है, जो प्लांट में लोडर ऑपरेटर का काम करता था.

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी हेमंत देवांगन ने इस पूरे काले कारोबार का सच उगल दिया है. दुर्ग पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 4 से 5 महीनों से गिरोह के बाकी साथियों के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दे रहा था. गिरोह के लोग हाईवा गाड़ियों में नीचे कीमती लोहा और कोयला भर देते थे और ऊपर से फ्लू डस्ट डाल देते थे, ताकि किसी को शक न हो और माल आसानी से प्लांट के बाहर चला जाए.

चोरी में इस्तेमाल लोडर मशीन जब्त

पुलिस ने इस चोरी की वारदात में इस्तेमाल होने वाली भारी लोडर मशीन को भी जब्त कर लिया है. इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस अब तक करीब 90 लाख रुपए का चोरी का लौह स्क्रैप बरामद कर चुकी है. इसके अलावा चोरी में शामिल गाड़ियों और मशीनों को मिलाकर कुल 3 करोड़ 22 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. पुलिस ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि गिरोह के कुछ अन्य फरार सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मामला 26 मई को सामने आया था, जब भिलाई-3 थाना क्षेत्र के अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स स्क्रैप यार्ड में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 250 टन लौह सामग्री जब्त की थी. बरामद स्क्रैप की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक बताई गई. जांच में खुलासा हुआ कि फ्लाई एश परिवहन की आड़ में ट्रकों के नीचे स्टील प्लेट, बीम और अन्य स्क्रैप छिपाकर बाहर भेजा जाता था, जबकि ऊपर फ्लाई एश लोड रहती थी.