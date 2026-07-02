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भिलाई स्टील प्लांट में स्क्रैप चोरी मामला: GPS हटाकर फ्लू डस्ट की आड़ में चलता था खेल, अफसर-जवान भी जांच के घेरे में !

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा- एंड-टू-एंड जांच जारी

Bhilai Steel Plant Scrap Theft case
भिलाई स्टील प्लांट में स्क्रैप चोरी मामला: GPS निकालने की बात आई सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग: जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र में 250 टन लौह स्क्रैप चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क की कहानी बनता जा रहा है. जांच के बाद लगातार हो रहे खुलासे ने प्लांट की भी व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस जांच में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.

भिलाई स्टील प्लांट में स्क्रैप चोरी मामला: एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा- एंड-टू-एंड जांच जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रांसपोर्टर से पूछताछ

दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस को 26 मई को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अकलोरडीह स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में चोरी का स्क्रैप छिपाकर रखा गया है. छापेमारी में बड़ी मात्रा में लौह स्क्रैप बरामद हुआ और यहीं से जांच की परतें खुलनी शुरू हुईं. पूछताछ में गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर संजय सिंह ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी चौंका दिया.

Bhilai Steel Plant Scrap Theft case
पुलिस जांच में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

GPS निकालने की बात आई सामने

बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर के अनुसार वाहन पहले रोलिंग मिल गेट से प्लांट में प्रवेश करते और वेट ब्रिज से गुजरकर फ्लू डस्ट लोड करते थे. इसके बाद वाहन का जीपीएस निकाल दिया जाता था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके. फिर वाहन निर्धारित मार्ग छोड़कर स्क्रैप यार्ड पहुंचता, जहां चोरी का स्क्रैप लोड किया जाता और उसके ऊपर दोबारा फ्लू डस्ट डाल दी जाती थी.

Bhilai Steel Plant Scrap Theft case
पुलिस जांच में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एंड-टू-एंड जांच जारी

इसके बाद वाहन उसी स्थान पर लौटता, जहां से जीपीएस हटाया गया था और फिर मुख्य गेट से आसानी से बाहर निकल जाता था. वहीं एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मामले की एंड-टू-एंड जांच की जा रही है. आरोपियों के बैंक खातों, फोन कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

Bhilai Steel Plant Scrap Theft case
GPS हटाकर फ्लू डस्ट की आड़ में चलता था खेल ! (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्लांट अधिकारियों पर भी नजर

इस मामले में कई खातों को सीज भी किया गया है. SSP ने एक सवाल पर यह स्पष्ट कहा कि यदि जांच में बीएसपी अधिकारियों या जवानों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.

Bhilai Steel Plant Scrap Theft case
भिलाई स्टील प्लांट में स्क्रैप चोरी मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी. कई लोग की गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई जारी भी है.

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ट्रांसपोर्टर से पूछताछ
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