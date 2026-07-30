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भिलाई इस्पात संयंत्र स्क्रैप चोरी, फरार 2 गिरफ्तार

बीएसपी परिसर में अवैध रूप से प्रवेश कर आरोपी तांबा स्क्रैप चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सीआईएसएफ ने आरोपियों को धर दबोचा.

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भिलाई इस्पात संयंत्र स्क्रैप चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 10:20 AM IST

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दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल-03 क्षेत्र से 210 किलोग्राम स्क्रैप कॉपर चोरी करने वाले गिरोह के दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही इस चोरी के मामले में शामिल तीनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

बीएसपी स्क्रैप चोरी केस

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सीआईएसएफ की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्ठी में मामला दर्ज किया गया था. बदमाश बीएसपी परिसर में अवैध रूप से प्रवेश कर तांबा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सीआईएसएफ की सतर्कता से मुख्य आरोपी नेमचंद यादव को मौके पर ही पकड़ लिया गया था. पुलिस ने नेमचंद के कब्जे से 1,26,000 रुपये मूल्य का 210 किग्रा स्क्रैप कॉपर जब्त कर उसे 24 मई को ही न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था.

बीएसपी स्क्रैप चोरी के आरोपी के बारे में बताते हुए एएसपी मणिशंकर चंद्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

फरार दो आरोपियों की तलाश जारी

मामले में फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों आकाश कुहीकर और प्रीतम कुमार की लगातार तलाश की जा रही थी. पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया. कड़ी पूछताछ में दोनों ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है.

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