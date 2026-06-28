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जानिए किसे मिला प्रतिष्ठित नेहरू अवार्ड, भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी कर्मचारी हुए सम्मानित

सम्मान मंच से अवार्ड पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की तारीफ की गई.

prestigious Nehru award
भिलाई इस्पात संयंत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 11:53 AM IST

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भिलाई: कर्मचारियों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए भिलाई स्टील प्लांट में नेहरू अवार्ड योजना सालों से जारी है. इस साल 119 अधिकारियों और कर्मचारियों को भिलाई स्टील प्लांट के प्रतिष्ठित नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया. सम्मान मंच से अवार्ड पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की तारीफ की गई.

भिलाई इस्पात संयंत्र

भिलाई स्टील प्लांट के प्रभारी कार्यकारी निदेशक ए के चक्रवर्ती ने कहा कि ये सम्मान पाने वाले लोगों की वजह से प्लांट उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल साबित हो रहा है. प्रभारी कार्यकारी निदेशक ने कहा कि जिन लोगों को सम्मान मिला है और जिनको नहीं मिला वो सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करें. जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला वो अगली बार कोशिश करें कि उनको भी ये प्रतिष्ठित सम्मान मिले.

भिलाई इस्पात संयंत्र (ETV Bharat)

जवाहर पुरस्कार से किया गया सम्मानित

समारोह में जवाहर पुरस्कार श्रेणी में 33 अधिकारियों, नेहरू पुरस्कार श्रेणी में 63 कर्मचारियों और जवाहर लाल नेहरू समूह पुरस्कार श्रेणी में 23 समूहों को सम्मानित किया गया. इस तरह प्रथम चरण में कुल 119 पुरस्कार प्रदान किए गए. वहीं ए.के. चक्रवर्ती ने कहा कि यह सम्मान कर्मचारियों के समर्पण, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट योगदान का प्रतीक है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुरस्कार न केवल विजेताओं को बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा. समारोह के दूसरे चरण में शेष समूह पुरस्कार विजेताओं को आगामी सोमवार को सम्मानित किया जाएगा.

भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ी बड़ी बातें

भिलाई स्टील प्लांट जिसे बीएसपी भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है. भिलाई इस्पात संयंत्र भारत का प्रमुख इस्पात उत्पादक कारखाना है. भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' यानी (SAIL) की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक इकाई है, जिसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी.

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