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बीएसपी लोहा चोरी पर ट्रांसपोर्टरों का पलटवार, बताया साजिश, जांच की मांग

दुर्ग: भिलाई के छावनी क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कबाड़ी के गोदाम में भारी मात्रा में सेल लिखी रेल पटरियों के मिलने के मामले में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है. भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

दरअसल भिलाई के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक कबाड़ी गोदाम में पुलिस की कार्रवाई के बाद बीएसपी से जुड़े लोहे की बरामदगी का मामला सामने आया था. इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े लोगों और गाड़ियों को लेकर भी सवाल उठने लगे. अब इसी को लेकर भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपना पक्ष सामने रखा है.

बीएसपी लोहा चोरी में भिलाई के ट्रांसपोर्टर ने की जांच की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेरी गाड़ी बीएसपी प्लांट से माल लोड की और नागपुर के लिए रवाना हुई, जिस जगह दिखाया गया वो आम रास्ता है. ड्राइवर रात को गाड़ी वहां खड़ा करता और फिर सुबह निकलता है. इनवाइस के अनुसार माल लोड और डिलोड किया गया. साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है. अंदर कई कैमरे लगे हुए हैं. काफी चेकिंग होती है - जोगा राव, कोषाध्यक्ष, ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बताया साजिश

एसोसिएशन के महासचिव मलकीत सिंह उर्फ लल्लू सिंह ने कहा कि बीएसपी में सीआईएसएफ की कड़ी निगरानी, गेट चेकिंग और जांच की व्यवस्था है. ऐसे में प्लांट के भीतर से लोहा चोरी होने की बात को सीधे ट्रांसपोर्टरों से जोड़ना उचित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि आज तक एसोसिएशन की किसी भी गाड़ी को चोरी करते या सेल का लोहा बेचते हुए नहीं पकड़ा गया है. उनका आरोप है कि बिना जांच-पड़ताल एसोसिएशन का नाम इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है.

सेल लिखी रेलवे पटरी कबाड़ी के गोदाम में मिली (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की जांच की मांग

मलकीत सिंह ने यह भी कहा कि पांडेय कबाड़ी के यहां मिला सेल का लोहा अधिकृत ट्रेडर्स के गोदामों से दूसरे राज्यों में जाने वाली गाड़ियों से चोरी होने की आशंका से भी जांच की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन हर तरह की चोरी का विरोध करता है और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

एसोसिएशन का कहना है कि उनकी गाड़ियों में बीएसपी से जितना माल लोड हुआ, उतना ही संबंधित डिलीवरी प्वाइंट तक पहुंचाया गया. उनका आरोप है कि ड्राइवरों द्वारा वाहन खड़ा करने के दौरान ली गई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर गलत तरीके से पूरे मामले से जोड़ा गया.

भिलाई इस्पात संयंत्र लोहा चोरी मामले में दुर्ग पुलिस का जांच अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

40 साल से ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा हूं. मेरी गाड़ी प्लांट से निकलकर इंडस्ट्री जाती है. वहां माल खाली कराया गया, लेकिन मेरी गाड़ी की फोटो खींचकर उसे वायरल किया जा रहा है. हमारी गाड़ी का माल कोई चोरी नहीं हुआ है - बलजिंदर सिंह, ट्रांसपोर्टर