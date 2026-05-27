600 जवान 400 कैमरों के बीच बीएसपी से सैकड़ों टन लोहा चोरी..! फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पुलिस एक गोदाम तक पहुंची
दुर्ग के हथखोज इलाके में एक गोदाम से पुलिस को मिला चोरी का करीब 250 टन लोहा, भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों से पूछताछ
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 27, 2026 at 7:29 PM IST
दुर्ग: देश के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में शामिल भिलाई स्टील प्लांट से करीब एक करोड़ रुपए का लोहा चोरी होने का मामला सामने आया है. जहां सुरक्षा के लिए सैकड़ों सीआईएसएफ जवानों के साथ ही सैकड़ों हाईटेक कैमरे भी लगे हैं वहां से इस तरह की चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है.
एक गोदाम में पुलिस ने दी दबिश
दुर्ग पुलिस ने हथखोज इलाके के एक गोदाम में दबिश दी. जहां से करीब 250 टन संदिग्ध लोहा जब्त किया है. शुरुआती जांच में इसकी कीमत एक करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि बीएसपी प्लांट से भारी मात्रा में लोहे की प्लेटें और स्क्रैप बाहर निकाला जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने गुप्त निगरानी शुरू की.
फिल्मी स्टाइल में पीछा और फिर घेराबंदी
सूत्रों के अनुसार रोजाना कई गाड़ियां प्लांट से लोहा लेकर बाहर निकल रही थीं. पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रकों की निगरानी शुरू की. इसके बाद रेकी करते हुए उनका पीछा किया और पुलिस का वाहन पीछे-पीछे हथखोज स्थित एक गोदाम तक पहुंच गया. जैसे ही ट्रक गोदाम के अंदर पहुंचे, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर कार्रवाई की.
वैध दस्तावेज नहीं मिले
छावनी सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी और भिलाई-3 थाना पुलिस की टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से दस्तावेज मांगे, लेकिन जब्त लोहे से जुड़े वैध कागजात पेश नहीं किए जा सके. इसके बाद पुलिस ने पूरे स्टॉक की जांच शुरू की, जिसमें करीब 250 टन लोहा मिला. आशंका जताई जा रही है कि यह लोहा बीएसपी की एसएमएस-3 यूनिट से चोरी कर यहां जमा किया गया था.
बीएसपी की सुरक्षा पर सवाल
मामले के सामने आने के बाद अब बीएसपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. प्लांट में 600 से ज्यादा सीआईएसएफ जवान और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे तैनात होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में लोहा बाहर कैसे पहुंचा यह जांच का बड़ा विषय बन गया है. पुलिस को अंदरूनी मिलीभगत की भी आशंका है. सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और प्लांट के कुछ कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
स्टील प्लांट को एक पत्र दिया गया है और अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है. इसके अलावा ड्राइवर से भी पूछताछ जारी है. किसकी संलिप्तता है, किसकी भूमिका है ये जांच के बाद ही सामने आएगा- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई
नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने पर होगा खुलासा
सीएसपी भिलाई सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध तरीके से लोहा एक गोदाम में जमा किया जा रहा है. टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लोहा जब्त किया है. दस्तावेजों की जांच की जा रही है. मामले में पूछताछ जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच में कई और लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है.