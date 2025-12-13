ETV Bharat / state

भिलाई स्टील प्लांट हादसा, ढाई साल बाद बड़ी कार्रवाई, मुख्य महाप्रबंधक और ठेकेदार गिरफ्तार

क्या था मामला: सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 25 अप्रैल 2023 को भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसा हुआ था. एसएमएस-02 कंटीन्यूअस कास्टिंग शॉप के कास्टर नंबर-06 में इक्यूपमेंट कूलिंग पाइप लाइन बदली जा रही थी. इस दौरान पाइप शिफ्टिंग के समय ज्वनशील पदार्थ में अचानक आग लग गई.

अप्रैल 2023 में हुए हादसे पर पुलिस ने कार्रवाई की है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में करीब ढाई साल पहले हुए दर्दनाक हादसे के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है. भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने इस मामले में बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक और मारूति कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने दी.

आग की चपेट में आने से वहां काम कर रहे ठेका श्रमिक राजू तांडी, रमेश मौर्य, अमित सिंह और रंजीत सिंह गंभीर रूप से झुलस गए. सभी को इलाज के लिए सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रंजीत सिंह की मौत हो गई.

भिलाई स्टील प्लांट हादसा, ढाई साल बाद बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच और कार्रवाई: घटना के बाद थाना भिलाई भट्टी में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि यह हादसा बीएसपी प्रबंधन और ठेकेदार की घोर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण हुआ. इसके बाद पुलिस ने धारा 304ए और 285 के तहत अपराध दर्ज किया.

गिरफ्तार आरोपी: पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार पाए गए एसएमएस-02 के मुख्य महाप्रबंधक सुशांता कुमार घोषाल (56 साल) और मारूति कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अभय कुमार (57) को गिरफ्तार किया है. वहीं एक और आरोपी शिफ्ट इंचार्ज यांत्रिकी धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा (30 साल) की तलाश की जा रही है.