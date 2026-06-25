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भिलाई इस्पात संयंत्र ने नौसेना को दी 'नई ताकत', देश के तीन नए युद्धपोतों में लगा विशेष स्टील

राष्ट्र रक्षा में भिलाई का बड़ा योगदान, BSP के रक्षा ग्रेड स्टील से बने आधुनिक नौसैनिक युद्धपोत, बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री सुरक्षा

BSP warship contributions
भिलाई इस्पात संयंत्र ने नौसेना को दी 'नई ताकत' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
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भिलाई: भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने बड़ा योगदान दिया है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने भारतीय नौसेना के तीन नए और आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण के लिए 5,700 टन विशेष रक्षा-ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है. देश में ही बने इस उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का इस्तेमाल होने से भारत की नौसैनिक क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है.

देश के तीन नए युद्धपोतों में लगा विशेष स्टील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री ने नौसेना को सौंपे युद्धपोत

इन तीनों अत्याधुनिक युद्धपोतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित एक विशेष समारोह में भारतीय नौसेना को समर्पित किया. नौसेना में शामिल किए गए इन पोतों में स्टील्थ फ्रिगेट 'INS दूनागिरी', दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने वाला 'INS अग्रय' और समुद्र की टोह लेने वाला सर्वेक्षण पोत 'INS संशोधक' शामिल हैं. इन जहाजों से हिंद महासागर और समुद्री सीमाओं पर भारत की निगरानी व्यवस्था काफी मजबूत होगी.

भिलाई में तैयार हुआ विशेष 'सुपर स्टील'

युद्धपोतों को चट्टान जैसी मजबूती देने के लिए भिलाई, बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में खास तौर पर 'डीएमआर-249ए' ग्रेड की हॉट रोल्ड शीट और प्लेट्स तैयार की गईं. यह कोई साधारण स्टील नहीं है, बल्कि इसे बेहद कड़े रक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह विशेष स्टील युद्धपोतों को समुद्र की लहरों, खारे पानी और भीषण हमलों को झेलने की बेजोड़ ताकत और टिकाऊपन प्रदान करता है.

हमें खास ऑर्डर मिले जिसके बाद इन तीनों युद्धपोतों के निर्माण में उपयोग हुई 5,700 टन विशेष स्टील की आपूर्ति कर सेल ने देश की नौसैनिक क्षमताओं को नई मजबूती दी है. देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में भिलाई इस्पात संयंत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है.- अमूल्य प्रियदर्शी, जनसंपर्क अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प

इस कामयाबी को देश की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है. भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के अनुसार, देश के भीतर ही ऐसे उच्च तकनीकी स्टील का उत्पादन करना यह साबित करता है कि भारत अब रक्षा सामग्री के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है. सेल इससे पहले देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत 'आईएनएस विक्रांत' के लिए भी ऐसा ही मजबूत स्टील दे चुका है, जो राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को दर्शाता है.

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