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भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेंस 6 में दर्दनाक हादसा, कोक पुशर मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत

भिलाई दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. ब्लास्ट फर्नेस-6 में कोक पुशर मशीन या पुशर कार की चपेट में आने से 45 वर्षीय ठेका मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है, जो दुर्ग के उतई का रहने वाला था. विनोद कुमार साईकॉन कंपनी में ठेका मजदूर के तौर पर काम कर रहा था. हादसे के बाद प्लांट में मौजूद साथी मजदूरों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही यूनियन नेता और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान अचानक शुरू हुई पुशर कार

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ब्लास्ट फर्नेस-6 में विनोद कुमार पुशर कार-2 के पास काम कर रहा था. बताया जा रहा है कि पुशर कार बंद होने के बाद वह उसके नीचे कपलिंग बेल्ट और तकनीकी खामी की जांच कर रहा था. इसी दौरान पुशर कार चालू हो गई. अचानक हुई इस घटना में विनोद कुमार अनियंत्रित होकर कार की चपेट में आ गए. हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

जांच कर रहे प्लांट के अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही संयंत्र प्रबंधन के अधिकारी और यूनियन के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. इसके बाद हादसे के कारणों की जांच शुरू की गई. फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुशर कार अचानक कैसे चालू हुई और उस समय सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किस तरह किया जा रहा था. हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है. घटना को लेकर संयंत्र प्रबंधन की ओर से विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के बाद हादसे के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.