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भिलाई में शराब दुकान को लेकर बढ़ा सियासी घमासान, सांसद विजय बघेल ने शिफ्टिंग की उठाई मांग

टाउनशिप क्षेत्र में पहले ही सिविक सेंटर में एक शराब दुकान संचालित है, जबकि अब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर-6ए में दूसरी प्रीमियम दुकान खुलने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. सेक्टर 6 ए मार्केट में अक्षय तृतीया के दिन प्रीमियम शराब दुकान खुली है.

भिलाई: सेक्टर-6ए मार्केट में प्रीमियम शराब दुकान खुलने के बाद विरोध तेज हो गया है. शराब प्रेमियों के लिए यह सुविधा मानी जा रही है, वहीं स्थानीय रहवासी, व्यापारी और राजनीतिक दल इसके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं.

कांग्रेस और स्थानीय व्यापारी भी नाराज

कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय व्यापारी और क्षेत्रवासी कलेक्टर से मुलाकात कर दुकान बंद करने की मांग कर चुके हैं. उनका कहना है कि सेक्टर-6ए मार्केट के आसपास एमजीएम स्कूल, चर्च, हनुमान मंदिर, मां बमलेश्वरी मंदिर और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान हैं. ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में शराब दुकान खोलना, बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

देवेंद्र यादव ने शराब दुकान हटाने को लेकर सीएम साय को लिखा पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों को दिक्कत तो दूसरी जगह करें शिफ्ट-विजय बघेल

इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दुकान हटाने की मांग की है. वहीं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भी कहा है कि यदि स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है, तो दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए.

सियासी बहस का बना मुद्दा

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जमीन राज्य सरकार को आवंटित की गई थी, जिसके बाद यहां शराब दुकान खोली गई. इस साल के आखिर में होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है.