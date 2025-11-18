सर्व समाज और करणी सेना की अगुवाई में भिलाई में जोरदार प्रदर्शन
चेतन चंदेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों में रोष बढ़ गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2025 at 2:52 PM IST
दुर्ग: साधु-संतों के सम्मान को लेकर सर्व समाज का आक्रोश सड़क पर साफ दिखाई दिया. हिंदू समाज के 100 से अधिक लोग छावनी थाना पहुंचकर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते दिखे. सभी की मांग एक ही थी साधु-संतों के अपमान पर तुरंत और सख्त कार्रवाई.
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रदर्शन: दरअसल मामला चेतन चंदेल 'छत्तीसगढ़िया' नाम के एक युवक का है, जिसने फेसबुक पर लाइव आकर सनातनी साधु-संतों के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की. इतना ही नहीं, चेतन चंदेल ‘छत्तीसगढ़िया’ ने साधु-संतों की तुलना रावण से करते हुए विवादित बयान दिया, जिसके बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों में रोष बढ़ गया.
सोमवार सुबह से ही शहर के कई संगठनों ने एकजुट होकर छावनी थाना का घेराव किया और चेतन चंदेल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ साधु-संतों का नहीं, बल्कि पूरे सनातन समाज का अपमान है और ऐसे मामलों में तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
थाने के बाहर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग दोहराई. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर धर्म, संत परंपरा और समाज के प्रति लगातार अपमानजनक टिप्पणियां बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें रोकना बेहद जरूरी है. प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
समाज किसी भी कीमत पर साधु-संतों के अपमान को सहन नहीं करेगा. चेतन चंदेल को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे- मंगल सिंह, राजपूत हिंदू संगठन कार्यकर्ता
ये देश का निवासी है या पाकिस्तान या रोहिंग्या है. इसके बयान हिंदू विरोधी रहते हैं. छावनी थाने में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आवेदन दिया है - अभिषेक सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, करणी सेवा
पुलिस कर रही जांच: सर्व समाज और करणी सेना के प्रदर्शन के बाद दुर्ग पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है. सोशल मीडिया में शेयर किए गए वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर आगे की कार्रवाई की बात कही है.