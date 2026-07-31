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सेल के सेवानिवृत्त जीएम से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 49 लाख की ठगी

दुर्ग: भिलाई में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. दुर्गापुर सेल के एक सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (जीएम) को दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 49 लाख रुपए की ठगी वारदात को अंजाम दिया है. जीएम ने पूरे मामले की शिकायत रेंज साइबर पुलिस थाना में दर्ज कराई है.

रेंज साइबर थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित भिलाई के नेहरू नगर का रहने वाला है. उनके फेसबुक अकाउंट पर शेयर ट्रेडिंग में निवेश का एक आकर्षक विज्ञापन दिखाई दिया. विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उनकी बातचीत व्हाट्सएप के जरिए एक व्यक्ति से शुरू हुई. आरोपियों ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताते हुए शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर कम समय में दोगुना लाभ मिलने का भरोसा दिलाया. ठग ने पीड़ित से एक निवेश संबंधी मोबाइल एप डाउनलोड कराया और उसी के माध्यम से निवेश की प्रक्रिया शुरू करवाई.

शुरू में मिला अच्छा लाभ, बाद में बंद हो गया मोबाइल एप

शुरुआत में सेवानिवृत्त जीएम ने 1.5 लाख रुपए निवेश किए. ऐप में लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा दिखने पर उनका भरोसा बढ़ता गया और आरोपियों के कहने पर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में रकम निवेश कर दिए. पीड़ित ने करीब डेढ़ महीने के भीतर कुल 49 लाख रुपए निवेश कर दिए. इसके बाद अचानक मोबाइल एप बंद हो गया और आरोपियों से संपर्क टूट गया, तब उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ. उन्होंने पहले सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई. ठगी की राशि 49 लाख रुपए होने के कारण मामला रेंज साइबर थाना को स्थानांतरित कर दिया गया. जिसके बाद रेंज साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया.

साइबर पुलिस कर रही कार्रवाई

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर रेंज साइबर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है. प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि शेयर ट्रेडिंग में अधिक लाभ देने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया है. पुलिस अज्ञात आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी में जुटी हुई है.