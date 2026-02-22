भिलाई टाउनशिप रिटेंशन मुद्दा: विधायक देवेंद्र यादव ने की लोगों के साथ बैठक, 22 मार्च को करेंगे पदयात्रा
भिलाई टाउनशिप में रिटेंशन को लेकर फिर राजनीति गरमाने लगी है. विधायक देवेंद्र यादव ने पूर्व BSP कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 22, 2026 at 8:25 PM IST
दुर्ग: विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-2 में रिटेंशनधारियों की बड़ी बैठक की. इस बैठक में बड़ी संख्या में पूर्व बीएसपी कर्मी और स्थानीय लोग शामिल हुए. रिटेंशन स्कीम, व्यापारियों के रजिस्ट्री शुल्क और बीएसपी से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
22 मार्च को पदयात्रा का ऐलान
रिटेंशन मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने 22 मार्च को भिलाई टाउनशिप में पदयात्रा निकालने की घोषणा की है. इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए वे अलग-अलग सेक्टरों में बैठकें कर जनसमर्थन जुटा रहे हैं. विधायक देवेंद्र यादव रिटेंशन मामले को लेकर कुछ दिन पहले सिविक सेंटर में छह दिन तक अनशन पर भी बैठे थे. हालांकि अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है.
सरकार पर साधा निशाना
देवेंद्र यादव ने कहा कि रिटेंशनधारियों के मुद्दे पर लगातार जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मांगों को लेकर अनशन किया गया था जैसे रिटेंशन स्कीम का समाधान और व्यापारियों के रजिस्ट्री शुल्क में कमी उन पर अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है.
जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है. अब देखना होगा केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जनता की भावनाओं को कितना समझती है.- देवेंद्र यादव, विधायक
दिल्ली एआई समिट पर भी दी प्रतिक्रिया
दिल्ली में आयोजित एआई समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि एआई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया है और युवाओं के लिए रोजगार नीति स्पष्ट नहीं है. साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी.