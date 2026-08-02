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भिलाई में छात्रा के साथ सरेआम अश्लील हरकत, दुकान में चाय पीने के दौरान आरोपी ने किया जबरन किस, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दुर्ग: जिले के भिलाई में पढ़ाई करने आई एक छात्रा के साथ सरेराह अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. छात्रा एक दुकान पर चाय पी रही थी तभी एक सिरफिरे युवक ने अचानक उसके पास पहुंचकर जबरन उसके गाल पर किस करने की कोशिश की. घटना के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा. शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्रा पढ़ाई के सिलसिले में भिलाई आई हुई थी. वह स्मृति नगर इलाके की एक दुकान पर चाय पी रही थी. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और बिना किसी बातचीत के अचानक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके गाल पर जबरन किस कर दिया. इस अप्रत्याशित घटना से छात्रा घबरा गई, जबकि आसपास मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान

आरोपी वारदात के तुरंत बाद भाग निकला. छात्रा के दोस्त उसके पीछे भी निकले लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया था. सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालकर स्मृति नगर पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपी की पहचान करते हुए कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छात्रा की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और ऐसे मामलों में तत्काल एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने भी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है.