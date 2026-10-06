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निजी होटल के महिला टॉयलेट में स्पाई कैमरा, दुर्ग पुलिस की जांच जारी

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक निजी होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक महिला ने महिला शौचालय में स्पाई कैमरा लगे होने की बात कही. होटल में खाना खाने पहुंची एक महिला को बाथरूम में कुछ संदिग्ध नजर आया. महिला को शक हुआ तो उसने इसकी जानकारी होटल प्रबंधन को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

जांच में नहीं मिला कोई कैमरा ?

महिला ने डायल 112 से सूचना दी. जिसके बाद भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला टॉयलेट समेत होटल के संबंधित हिस्सों की तलाशी ली. पुलिस की शुरुआती जांच में मौके से किसी भी तरह का कैमरा बरामद नहीं हुआ है. इसके बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं.

दुर्ग भिलाई पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

भिलाई नगर थाना क्षेत्र में 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक होटल के महिला टॉयलेट में कैमरे लगाए गए हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली, लेकिन कोई कैमरा नहीं मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित लोगों के कथन लिए जा रहे हैं और होटल प्रबंधन से सभी कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग

दुर्ग पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इसमें होटल के किसी कर्मचारी की भूमिका तो नहीं है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस केस में कुछ भी स्पष्ट हो सकेगा. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. महिला टॉयलेट जैसी संवेदनशील जगह से जुड़ी इस शिकायत पर पुलिस की तफ्तीश जारी है.