ETV Bharat / state

दुर्ग में सड़क हादसे ने छीनी दो परिवारों की खुशियां, पसर गया मातम

दुर्ग भिलाई में सड़क हादसे की वजह से दो परिवारों की खुशियां खत्म हो गई है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Major Road Accident in Durg
दुर्ग में बड़ा सड़क हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रविवार का दिन मातम भरा है. यहां एक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी के बीच भयंकर टक्कर हुई. दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह घायल है. जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि घायल शख्स जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

कब हुआ हादसा ?

यह सड़क दुर्घटना रविवार दोपहर 2.30 बजे हुई. स्कूटी सवार युवक अंडरब्रिज से निकलकर हाईवे की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दुर्ग की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने चौक पार करते समय उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और युवक सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे में 35 साल के मनोहर और 15 साल के नूर खान की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि सलीम नामक युवक गंभीर रूप से घायल है.

दुर्ग सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी (ETV BHARAT)

आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

चश्मदीदों ने तत्काल एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दो युवकों ने दम तोड़ दिया. हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर सागर जायसवाल को हिरासत में ले लिया है. तलाशी के दौरान कार से इंजेक्शन और सिरिंज भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है

दुर्ग सड़क हादसे की जांच जारी

इस हादसे को लेकर दुर्ग भिलाई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि कार चालक ने सिग्नल क्रॉस कर लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी सवारों को टक्कर मारी. हम सभी एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं. दोषी कार चालक पर सख्त कार्रवाई होगी.

एमसीबी के ओदारी नदी में रेत खनन बंद करने की मांग, प्रशासन की कार्रवाई में 9 हाईवा और पोकलेन मशीन जब्त

डीजल की किल्लत: बस्तर में थमे ट्रकों के पहिये, लौह अयस्क की ढुलाई और परिवहन व्यवस्था पर छाया संकट

द बर्निंग कार में फंसी जिंदगी, डॉक्टर समेत तीन ने कूदकर बचाई जान, दमकल विभाग ने बुझाई आग

TAGGED:

BHILAI POLICE
DURG NATIONAL HIGHWAY
दुर्ग भिलाई में सड़क हादसा
छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा
DURG ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.