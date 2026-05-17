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दुर्ग में सड़क हादसे ने छीनी दो परिवारों की खुशियां, पसर गया मातम

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रविवार का दिन मातम भरा है. यहां एक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली. नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी के बीच भयंकर टक्कर हुई. दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में एक शख्स बुरी तरह घायल है. जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि घायल शख्स जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

यह सड़क दुर्घटना रविवार दोपहर 2.30 बजे हुई. स्कूटी सवार युवक अंडरब्रिज से निकलकर हाईवे की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दुर्ग की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने चौक पार करते समय उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और युवक सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे में 35 साल के मनोहर और 15 साल के नूर खान की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि सलीम नामक युवक गंभीर रूप से घायल है.

दुर्ग सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी (ETV BHARAT)

आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

चश्मदीदों ने तत्काल एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दो युवकों ने दम तोड़ दिया. हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर सागर जायसवाल को हिरासत में ले लिया है. तलाशी के दौरान कार से इंजेक्शन और सिरिंज भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है

दुर्ग सड़क हादसे की जांच जारी

इस हादसे को लेकर दुर्ग भिलाई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि कार चालक ने सिग्नल क्रॉस कर लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी सवारों को टक्कर मारी. हम सभी एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं. दोषी कार चालक पर सख्त कार्रवाई होगी.