भिलाई पुलिस का ऑनलाइन जुआ सट्टा गिरोह पर शिकंजा, 7 गिरफ्तार

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि भिलाई और दुर्ग पुलिस की सट्टेबाजों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

ONLINE GAMBLING BHILAI
भिलाई ऑनलाइन जुआ सट्टा के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
भिलाई: मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए चल रहे ऑनलाइन जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग जगहों पर दबिश दी. मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ऑनलाइन जुआ सट्टा पर कार्रवाई

सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जूस कॉर्नर के पास मोबाइल के जरिए सट्टा खिलाया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद भिलाई नगर थाना पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां से संदिग्ध नरेश देवांगन को पकड़ा गया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन और 3,000 रुपये नकद बरामद किए गए. पूछताछ के आधार पर चिण्टू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और 5,000 रुपये नकद मिले. इस तरह इस कार्रवाई में कुल 8,000 रुपये कैश और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए.

भिलाई ऑनलाइन जुआ सट्टा के आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसी क्रम में सेक्टर-6 सी मार्केट में जुआ और सट्टा खिलाने की सूचना पर एक और टीम ने दबिश दी. यहां से कृष्णा जी प्रसाद उर्फ गोलु, भीष्म कुमार देवांगन, दीपक कुमार, गिरधर रेड्डी और संजय सेनापति को रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 15,000 रुपये कैश और सट्टा नंबरों की कॉपी बरामद की गई है.

भिलाई पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने सभी आरोपियों को थाना भिलाई नगर के अपराध क्रमांक 41/2026 और 42/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 और 7 में गिरफ्तार किया है.

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुआ-सट्टा खिलाने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

भिलाई नगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सट्टा से जुड़ा रिकॉर्ड और कैश राशि भी जब्त की है.

संपादक की पसंद

