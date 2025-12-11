ETV Bharat / state

सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट, भिलाई पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

दुर्ग: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. सेक्टर-1 निवासी पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के बाद माहौल गरमा गया है. पोस्ट में दिल्ली के एक मामले से जुड़े चार आरोपियों को ब्राह्मण बताकर टिप्पणी की गई है. सेक्टर-1 निवासी व्यक्ति ने इस पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया, जिसके बाद ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश फैल गया.

सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में बुधवार शाम भिलाई के सेक्टर-6 स्थित कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

भिलाई पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्रा ने कहा कि इस पोस्ट ने ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और पूरे समाज का अपमान किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. इसलिए समाज ने सामूहिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस की तत्परता पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.

भिलाई पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं, सीएसपी भिलाई सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. जांच के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब पोस्ट के स्रोत की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मूल रूप से आपत्तिजनक सामग्री किसने प्रसारित की.