बड़े ने किया छोटे भाई के साथ विश्वासघात, ज्वेलरी शॉप से 35 लाख की चोरी का खुलासा

भिलाई पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में चोरी के मामले में मालिक के सगे भाई को गिरफ्तार किया है.

भिलाई चोरी के आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 9:02 AM IST

दुर्ग भिलाई: भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थी रवि सोनी कोहका निवासी ने स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बड़ा भाई राजकुमार सोनी लगभग 9 माह से उसके कान्ती ज्वेलर्स कोहका में सेल्समेन का काम करता था. 14 अक्टूबर को दुकान में भीड़ होने का फायदा उठाकर राजकुमार सोनी ने दुकान के लॉकर में रखे 40 सोने के मगंलसूत्र चोरी कर लिया.

भाई ने भाई की दुकान में की सेंधमारी: ज्वेलरी शॉप में चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में धारा 316 (4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान त्रिनयन ऐप की मदद से आरोपी भाई राजकुमार सोनी की लोकेशन पता की गई. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. आरोपी का रायपुर जाने के बारे में पता चला. इस बात का भी पता चला कि आरोपी राजकुमार सोनी को उसके बुआ के लड़के सुरेन्द्र सोनी के साथ देखा गया है. इसकी भी जानकारी मिली कि सुरेंद्र सोनी ने रायपुर में ज्वेलरी गलाने का काम किया है.

भिलाई में ज्वेलरी शॉप में चोरी का खुलासा करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस सूचना के आधार पर पुलिस ने राजकुमार सोनी के दुर्ग ब्राह्मणपारा स्थित किराये के मकान में दबिश दी. जहां आरोपी राजकुमार सोनी और उसके फुफेरे भाई सुरेन्द्र सोनी के कब्जे से चोरी का 29 सोने का मंगलसूत्र, 2 सोने के बिस्किट, जिसे उसने 11 मंगलसूत्र को गला कर बनाया था, चोरी के गहने की बिक्री से मिली एडवांस राशि 2 लाख रुपये चोरी का पूरा सामान मिला. कुल 35 लाख रुपये का सामान पुलिस ने बरामद किया. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

