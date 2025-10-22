ETV Bharat / state

बड़े ने किया छोटे भाई के साथ विश्वासघात, ज्वेलरी शॉप से 35 लाख की चोरी का खुलासा

दुर्ग भिलाई: भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थी रवि सोनी कोहका निवासी ने स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बड़ा भाई राजकुमार सोनी लगभग 9 माह से उसके कान्ती ज्वेलर्स कोहका में सेल्समेन का काम करता था. 14 अक्टूबर को दुकान में भीड़ होने का फायदा उठाकर राजकुमार सोनी ने दुकान के लॉकर में रखे 40 सोने के मगंलसूत्र चोरी कर लिया.

भाई ने भाई की दुकान में की सेंधमारी: ज्वेलरी शॉप में चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में धारा 316 (4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान त्रिनयन ऐप की मदद से आरोपी भाई राजकुमार सोनी की लोकेशन पता की गई. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. आरोपी का रायपुर जाने के बारे में पता चला. इस बात का भी पता चला कि आरोपी राजकुमार सोनी को उसके बुआ के लड़के सुरेन्द्र सोनी के साथ देखा गया है. इसकी भी जानकारी मिली कि सुरेंद्र सोनी ने रायपुर में ज्वेलरी गलाने का काम किया है.