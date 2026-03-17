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दुर्ग में अफीम की स्मगलिंग, 14 लाख से ज्यादा कैश बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है.

Durg Crime News
दुर्ग क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 11:03 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में अफीम से जुड़े मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सबसे पहले जिले में अफीम की खेती का खुलासा हुआ. इस केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. अफीम की खेती केस में पुलिस ने बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को अरेस्ट किया. उसके बाद इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार को घेरा. सरकार ने इस केस में कड़ी कार्रवाई की बात कही है. उसके बाद से दुर्ग पुलिस लगातार अफीम से जुड़े मुद्दे पर कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में मंगलवार को दुर्ग पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है. एक अफीम तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

2 लाख से ज्यादा की अफीम बरामद

दुर्ग पुलिस ने खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास घेराबंदी कर अफीम की तस्करी और बिक्री करने वाले एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इस केस में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास एक व्यक्ति अफीम बेचने की फिराक में है. तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर दबिश दी और संदेही गुरमेल सिंह को हिरासत में लिया. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

दुर्ग में अफीम तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)

आरोपी गुरमेल सिंह की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और मोटी नकदी बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी के पास से 403 ग्राम अफीम की कीमत बरामद की है. इस अफीम की कीमत लगभग 2 लाख रुपये है-सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई

Opium Smuggler In Durg
अफीम तस्कर से लाखों का कैश बरामद (ETV BHARAT)

14 लाख 46 हजार रुपये कैश जब्त

दुर्ग भिलाई सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने 14,46,000 रुपये नगद बरामद किए हैं. इसके अलावा आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस केस में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

Kumhari Police Station Durg
दुर्ग का कुम्हारी थाना (ETV BHARAT)

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दुर्ग में अफीम स्मगलिंग
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