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भिलाई में गटर की सफाई के दौरान मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी

भिलाई सेक्टर-2 में गटर जाम होने की शिकायत के बाद की गई सफाई तो हुआ खुलासा, भट्ठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची

Bhilai Newborn deadbody found
भिलाई में गटर की सफाई के दौरान मिला नवजात का शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: जिले के भिलाई सेक्टर-2 में एक गटर में नवजात का शव का मिला है. बुधवार को सड़क नंबर 11 और 12 के बीच गटर की सफाई के दौरान करीब 2-3 दिन का नवजात शिशु मिला. गटर जाम होने के कारण स्थानीय लोगों ने बीएसपी प्रबंधन से पानी निकासी की समस्या दूर करने की शिकायत की थी. शिकायत के बाद गटर की सफाई शुरू कराई गई. इसी दौरान सफाई कर्मचारियों की नजर गटर के अंदर पड़े नवजात पर पड़ी.

भिलाई में गटर की सफाई के दौरान मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पार्षद को दी गई सूचना

दरअसल नवजात के मिलने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए. पार्षद को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद भट्ठी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में नवजात को गटर से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है.

हमें बीएसपी कर्मचारी हैं जैन साहब उन्होंने फोन कर बताया कि यहां एक नवजात का शव मिला है, लग तो ऐसा रहा है कि आसपास के ही किसी परिवार से जुड़ा ये बच्चा होगा. पता लगा रहे हैं कि ऐसी कोई महिला हो जो हाल ही में प्रेग्नेंट हो और उसका बच्चा ना हो- हरीश सिंह, पार्षद

Bhilai Newborn deadbody found
भिलाई सेक्टर-2 में गटर जाम होने की शिकायत के बाद की गई सफाई तो हुआ खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गटर जाम होने से पानी की निकासी प्रभावित थी. इसी शिकायत के बाद हम सफाई करा रहे थे. सफाई के दौरान कर्मचारियों को गटर के भीतर नवजात दिखाई दिया.- जैन साहब बीएसपी कर्मचारी

पुलिस जांच में जुटी

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने छोटे नवजात को गटर के अंदर किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा? पुलिस इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. सीएसपी निशांत पाठक ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा सकती है. पिछले कुछ दिनों में इलाके में हुई संदिग्ध गतिविधियों और लोगों की आवाजाही की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

FSL की टीम को भी बुलाया गया है, जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी- निशांत पाठक, सीएसपी भिलाई नगर

फिलहाल भट्ठी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस की जांच के बाद ही नवजात को गटर में छोड़ने वाले व्यक्ति और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा.

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