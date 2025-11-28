भिलाई नगर रेलवे स्टेशन का नया डिस्प्ले बोर्ड विवादों में, नेहरू की यात्रा का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस का विरोध
पहले PM नेहरू का ज़िक्र गायब, नवीनीकृत स्टेशन पर राजनीति गरमाई, ऐतिहासिक तथ्य गायब करने का आरोप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2025 at 7:10 PM IST
दुर्ग: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकृत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन अब विवादों में आ गया है. दरअसल, स्टेशन परिसर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिसमें कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तारीखों का जिक्र है. लेकिन आरोप है कि इसमें पहले PM नेहरू की यात्रा समेत कुछ जरूरी तथ्य को जगह नहीं दी गई है.
नेहरू की ऐतिहासिक यात्रा गायब: आपत्ति इस बात को लेकर है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के भिलाई आगमन का कोई भी उल्लेख बोर्ड पर नहीं है. 16 दिसंबर 1957- नेहरू प्रधानमंत्री थे. वे 14 वर्षीय राजीव गांधी के साथ राउरकेला से सुपेला (अब भिलाई नगर) स्टेशन पहुंचे थे. इनके दस्तावेज और तस्वीरें बीएसपी के अभिलेखागार में सुरक्षित हैं, लेकिन नए डिजिटल बोर्ड में इनका जिक्र नहीं है.
कांग्रेस का आरोप, इतिहास से छेड़छाड़: कांग्रेस ने रेलवे प्रबंधन पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रवक्ता एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि रेलवे ने राजनीतिक दबाव में आकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हटा दिए हैं.
रेलवे प्रबंधन राजनीतिक दबाव में इतिहास छिपाने का काम कर रहा है. यदि सही ऐतिहासिक तथ्य नहीं जोड़े गए, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी.- देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रवक्ता एवं भिलाई नगर विधायक
सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी: देवेंद्र यादव ने कहा कि यदि बोर्ड में सही जानकारी शामिल नहीं की गई, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी. उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर तुरंत सुधार की मांग की जाएगी.