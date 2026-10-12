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भिलाई नगर निगम चुनाव :कांग्रेस बीजेपी ने तैयारियां की तेज, अपनी-अपनी जीत का दावा

भिलाई निगम चुनाव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई : भिलाई नगर निगम में दिसंबर में प्रस्तावित चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. निगम की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी-अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. दोनों ही दलों में संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है. पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति समझाने के साथ ही बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं. चुनाव से पहले दोनों दलों ने जीत का दावा करते हुए अपनी-अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है

70 वार्डों में जीत का लक्ष्य लेकर उतरेगी बीजेपी