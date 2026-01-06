ETV Bharat / state

बकाया जमा नहीं करने पर भिलाई आकाशगंगा परिसर की 9 दुकानें सील

किराए में वृद्धि की सूचना देकर दुकानदारों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था लेकिन निर्धारित समय सीमा तक किराया जमा नहीं किया गया.

BHILAI NAGAR NIGAM ACTION
भिलाई नगर निगम की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
January 6, 2026

भिलाई\दुर्ग: नगर निगम भिलाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड 17 स्थित आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर की 9 दुकानों को सील किया है. आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देश पर यह कार्रवाई निगम उपायुक्त डीके कोसरिया के नेतृत्व में की गई.इस दौरान जोन 1 राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौजूद रही.

बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकानों पर कार्रवाई

निगम प्रशासन के अनुसार, व्यवसाय संचालन के लिए आकाशगंगा परिसर में दुकानें आवंटित की गई थीं और प्रतिमाह किराया निर्धारित था. बाद में किराए में वृद्धि की सूचना देकर दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक किराया निगम के कोष में जमा नहीं कराया गया.

Bhilai Akashganga complex sealed
बकाया जमा नहीं करने पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

41 लाख से ज्यादा किराया बकाया

जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई है उन पर निगम का करीब 41 लाख से ज्यादा किराया बकाया था. जिसके लिए दुकानदारों को निगम की तरफ से नोटिस भी भेजा गया लेकिन किराया जमा नहीं करने का बाद नोटिस अवधि पूरी होने के बाद दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया. कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया गया.

भिलाई नगर निगम की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

किराया लंबित रहने के कारण बकाया राशि में वृद्धि

नगर निगम भिलाई के उपायुक्त डी के कोसरिया ने बताया कि आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर में नगर निगम भिलाई की तरफ से लीज पर दुकानें दी गई थी. लीज में कई प्रावधान है, जिसमें हर महीने किराया देना है. लेकिन इस परिसर में कुछ ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने किराया जमा नहीं किया. ऐसी 7 से 8 दुकानदारों को समय पर किराया जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया. इसके बाद भी दुकानें निरस्त की गई और सील किया गया है. उपायुक्त ने बताया कि अलग अलग दुकानों पर अलग अलग बकाया है. किसी दुकान का 7 लाख है, किसी दुकान का 4 लाख , किसी का 2 से ढाई लाख है.

Bhilai Akashganga complex sealed
भिलाई आकाशगंगा परिसर की दुकानें सील (ETV Bharat Chhattisgarh)
