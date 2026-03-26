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भिलाई नगर निगम में पेश हुआ 8 करोड़ का बजट, कमिश्नर को हटाने अविश्वास प्रस्ताव पारित

भिलाई नगर निगम चुनाव से ठीक पहले नगर निगम की सामान्य सभा में पेश हुए आखिरी बजट ने सियासी माहौल गरमा दिया.

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भिलाई नगर निगम बजट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 9:58 AM IST

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दुर्ग: महापौर नीरज पाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8 अरब 38 करोड़ 63 लाख 32 हजार रुपए का अनुमानित बजट पेश किया. लेकिन बजट चर्चा के दौरान ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया. स्थिति इतनी बिगड़ी कि आयुक्त को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया.

भिलाई नगर निगम बजट पेश करने के दौरान हंगामा

भिलाई निगम सभागार में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्षदों ने आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए. भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने निगम एक्ट की धारा 54 का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि विभिन्न मदों में बदलाव कर ठेकेदारों को भुगतान किया गया और नियमों की अनदेखी की गई. इसी बीच आयुक्त के एक बयान "बुद्धि वाली बात होगी तो ही मैं सदन में बैठूंगा ने विवाद को और भड़का दिया. इस टिप्पणी को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ने कड़ा विरोध जताया.

भिलाई नगर निगम बजट (ETV Bharat Chhattisgarh)

सदन के अंदर जो हुआ वो निंदनीय है. शहर के मेयर के कृत्यों के कारण आज सदन अपमानित हुआ. मेयर को जवाब देना था लेकिन सदन में अधिकारी जवाब दे रहे हैं, आज सचिव ने शहर को सदन को अपमानित करने का काम किया है - भोजराज सिन्हा, नेताप्रतिपक्ष भिलाई नगर निगम

आयुक्त ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना कर भुगतान किया. बिना महापौर और बिना सामान्य सभा की स्वीकृति के 20 से 22 करोड़ के टेंडर लगा दिए. जिसके हाथ से साइन हो रहा है जिसकी देखरेख में काम हो रहा है पहला आरोपी वहीं है -नीरज पाल, महापौर भिलाई नगर निगम

आरोपों को आयुक्त ने नकारा

बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में निगम आयुक्त राजीव पांडेय ने सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि पार्षद द्वारा सुझाए गए कुछ कार्य नियमों के विरुद्ध थे, जिन्हें उन्होंने वापस कर दिया, इसी कारण उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं. आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान निगम नियमों के तहत ही किए गए हैं. आयुक्त ने कहा कि विशेष सामान्य सभा में जो विषय रखे जाते हैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए. किसी को व्यक्तिगत परेशानी है तो वह उनकी निजी समस्या है.

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भिलाई नगर निगम का बजट (ETV Bharat Chhattisgarh)

विशेष समान्य सभा की बैठक में बजट पर चर्चा होनी थी. पार्षदों ने जो भी मुद्दे उठाए उसका जवाब अधिकारियों ने दिया. संसदीय प्रक्रिया में विपक्ष के सदस्यों का प्रश्नों का उत्तर विभागों के प्रभारियों को उत्तर देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें बुरा लगा होगा - राजीव पांडेय, आयुक्त, भिलाई निगम

बयान पर आयुक्त की सफाई

आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि वे केवल बुद्धिपूर्ण चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन इस बयान के बाद माहौल पूरी तरह गरमा गया. महापौर सहित सभी पार्षद आयुक्त को हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे.

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8 करोड़ का बजट पेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

हंगामे के बीच सभापति गिरवर बंटी साहू ने बजट को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया. वहीं कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने मिलकर आयुक्त को हटाने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया.

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सामान्य सभा की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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