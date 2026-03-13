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भिलाई निगम में महापौर और आयुक्त में टकराव!, जमीन नीलामी को लेकर मेयर ने आयुक्त के खिलाफ कलेक्टर से की शिकायत

भिलाई नगर निगम में महापौर और आयुक्त के बीच विवाद सामने आया है. वहीं बीजेपी ने मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

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भिलाई निगम में महापौर और आयुक्त में टकराव! (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 9:15 PM IST

3 Min Read
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भिलाई: नगर पालिक निगम में महापौर और आयुक्त के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है. महापौर ने आयुक्त पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है, वहीं विपक्ष ने महापौर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

भिलाई नगर निगम में महापौर और आयुक्त के बीच विवाद सामने आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महापौर ने कलेक्टर से की शिकायत

भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने निगम आयुक्त राजीव पांडेय के खिलाफ दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह को लिखित शिकायत दी है. महापौर ने मांग की है कि आयुक्त के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए.

राज्य शासन की अनुमति के बिना निगम की जमीनों की ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह एमआईसी और सामान्य सभा के अधिकारों का उल्लंघन है. हमने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है. उनसे कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है.- नीरज पाल, कांग्रेस महापौर

बिना अनुमति जमीन की ई-नीलामी का आरोप

महापौर के अनुसार, पहले महापौर परिषद (एमआईसी) ने फैसला लिया था कि निगम की व्यवसायिक जमीनों को 30 साल की लीज पर देकर शहर के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा. इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है. इसके बावजूद आयुक्त ने निगम के अधिकृत पोर्टल पर जमीनों की ई-नीलामी के लिए निविदा अपलोड कर दी, जिसे महापौर ने नियमों का उल्लंघन बताया.

21.54 करोड़ के कार्यों में अनियमितता का आरोप

शिकायत में आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 21.54 करोड़ रुपये के कार्यों की नियम विरुद्ध स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया में अनियमितता, ठेकेदारों से भुगतान के बदले कमीशन लेने का आरोप शामिल है. महापौर ने एमआईसी सदस्यों के साथ कलेक्टर से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है.

भाजपा का पलटवार

वहीं भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने महापौर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि महापौर के कार्यकाल में निगम में कई मामलों में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी हुई है.

महापौर के कार्यकाल में प्रॉपर्टी, पेवर ब्लॉक और सफाई से जुड़े कई मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है. आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं.- भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष

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