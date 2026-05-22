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कुरूद में 78 लाख की सड़क दो महीने में जर्जर, महापौर ने घटिया निर्माण का लगाया आरोप, जांच की मांग

भिलाई नगर निगम के मेयर ने कहा कि लाखों रुपये खर्च कर जर्जर सड़क बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए.

Allegations against Bhilai Municipal Corporation
भिलाई जर्जर सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 11:15 AM IST

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भिलाई\दुर्ग: भिलाई नगर निगम के मेयर ने विकास कार्यों में कमीशनखोरी और लापरवाही का आरोप लगाया है. 15वें वित्त आयोग के तहत वार्ड-22 कुरूद में बनाई गई दो सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने जांच की मांग की है.

"लाखों की सड़क 2 महीने में हुई खराब"

भिलाई महापौर नीरज पाल ने बताया कि करीब 78 लाख 30 हजार रुपये की लागत से मेसर्स शशांक जैन को सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था, लेकिन सड़क बने अभी दो महीने भी नहीं हुए और सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में देरी और खराब गुणवत्ता को लेकर जोन-2 आयुक्त एशा लहरे ने 11 जून 2025 को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और ब्लैक लिस्टिंग की अनुशंसा करते हुए निगम आयुक्त को पत्र भेजा था. इसके बावजूद ठेकेदार ने 23 जून 2025 को पीडब्ल्यूडी दुर्ग से गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में 15 लाख 43 हजार रुपये का पहला रनिंग बिल भी पास करा लिया जबकि कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 तय थी.

भिलाई नगर निगम की लाखों की सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)

निगम आयुक्त पर मेयर का आरोप

मेयर ने आगे कहा कि इसके बाद दूसरे रनिंग बिल के रूप में 35 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया गया. उन्होंने कहा कि निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय ने समय सीमा चार माह बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 तक कर दी और केवल 0.5 प्रतिशत अर्थदंड लगाया, जबकि नियमानुसार लगभग 6 प्रतिशत तक पेनाल्टी लगाई जानी थी.

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ये है 78 लाख की सड़क ! (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोई भी कमिश्नर होता तो कम से कम 6 प्रतिशत की पैनाल्टी देते लेकिन इस मामले में सिर्फ 0.5 प्रतिशत का दंड लगाकर फऱवरी तक का समय दे दिया. लगभग 75 लाख के काम में ठेकेदार को 50 लाख का भुगतान कर दिया गया. जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए-नीरज पाल, महापौर

मेयर ने कलेक्टर से की जांच की मांग

नीरज पाल ने दुर्ग कलेक्टर को नस्तीबद्ध फाइल और दस्तावेजों के साथ पत्र लिखकर संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि गुणवत्ताहीन निर्माण के बावजूद ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया.उन्होंने दुर्ग कलेक्टर से सड़क की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच कर दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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करीब 78 लाख 30 हजार रुपये की लागत से बनाई गई थी सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)
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