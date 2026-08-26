आखिरी सामान्य सभा में गरमाया सदन, 15 प्रस्ताव पारित, पक्ष विपक्ष आमने सामने
भिलाई नगर निगम की आखिरी सामान्य सभा में 15 विषयों पर चर्चा के बाद सभी एजेंडे पारित किए गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 26, 2026 at 7:24 AM IST
दुर्ग: भिलाई नगर निगम की इस कार्यकाल की आखिरी सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित हुई.सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हल्की नोक-झोंक देखने को मिली. सामान्य सभा में कुल 15 विषयों पर चर्चा के बाद सभी एजेंडे पारित कर दिए गए.
सामान्य सभा में उठे प्रमुख मुद्दे
सभा में केनाल रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग करने, दो चौकों का नाम परशुराम चौक और मां परमेश्वरी चौक रखने, तिराहों-चौराहों के नामकरण, नेहरू नगर पूर्व स्थित खेल मैदान का नाम शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे खेल मैदान रखने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे. इसके अलावा नए निगम कार्यालय भवन, जवाहर मार्केट के उन्नयन, स्ट्रीट लाइट के संचालन-संधारण, गोकुल धाम कुरूद के भूखंडों की राशि, लीज भूमि के प्रयोजन परिवर्तन और हस्तांतरण शुल्क से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए. प्रियदर्शनी परिसर में 1000 सीटर ऑडिटोरियम और सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और प्राकृतिक फुटबॉल मैदान निर्माण का प्रस्ताव भी सभा में रखा गया.
विपक्ष का आरोप
वहीं विपक्ष के नेता भोजराज सिन्हा ने आरोप लगाया कि कई एजेंडे निगम सरकार अपने हितों के लिए लाई थी. उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिक्षा कर और यूजर चार्ज के नाम पर जनता से अवैध वसूली का आरोप लगाया. उनका कहना था कि भिलाई में निगम का एक भी स्कूल नहीं है, फिर भी शिक्षा कर लिया जा रहा है. उन्होंने महापौर और सभापति पर चर्चा रोकने का भी आरोप लगाया.
मेयर ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज
वहीं महापौर नीरज पाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी 15 विषयों पर सदन में पर्याप्त चर्चा हुई और पक्ष-विपक्ष के पार्षदों को बोलने का पूरा अवसर दिया गया. उन्होंने कहा कि जमीन आवंटन से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने की शिकायत आयुक्त से की गई है और राज्य सरकार से भी मामले में संज्ञान लेने की मांग की गई है.आखिरी सामान्य सभा में विकास कार्यों के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप ने भी जमकर सुर्खियां बटोरीं.