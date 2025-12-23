भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में हल्की नोक झोंक, पानी की टंकी सहित 7 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर
महापौर नीरज पाल ने कहा, जनहित के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष ने मिलकर चर्चा की जो अच्छी बात है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 23, 2025 at 7:44 PM IST
दुर्ग: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोक-झोंक देखने को मिली. विशेष रूप से पानी की समस्या को लेकर सभागार में हंगामा भी हुआ, जिसके कारण कई मुद्दों पर पूरी चर्चा नहीं हो सकी. इसके बावजूद नगर निगम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कई अहम निर्णय लिए गए.
पानी की टंकी सहित 7 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर
सामान्य सभा में यह तय किया गया कि भिलाई नगर निगम का नया कार्यालय भवन अब निगम मुख्यालय के बाजू में बनेगा. जहां वर्षों से खाली पड़ी लगभग 6 एकड़ जमीन है. पहले शहर में दो अन्य स्थानों पर जमीन की तलाश की गई थी, लेकिन अंत में इसी भूमि पर सहमति बनी. बैठक में वार्ड नंबर 25 जवाहर नगर हाउसिंग क्षेत्र में जल आपूर्ति सुधार को लेकर अहम प्रस्ताव रखा गया. इसमें 2.75 एमएलडी फिल्टर प्लांट से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए संपवेल, पंप हाउस और राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाने का फैसला लिया गया. बैठक में ही क्षेत्र की जर्जर पानी टंकी को तोड़कर 1000 किलोलीटर क्षमता की नई पानी टंकी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.
भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में उठे मुद्दे
विपक्ष ने सफाई कर्मचारियों की तैनाती और कचरा उठाने के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसे सत्ता पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया. वहीं भाजपा के वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा ने कहा कि पानी, लीज भूमि और अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण जल समस्या बनी हुई है. बीजेपी पार्षद ने तंज भरे लहजे में कहा कि गर्मी आते ही टैंकर व्यवस्था शुरू हो जाएगी. इस पर अधिकारियों को 15 दिन में निरीक्षण कर समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
महापौर नीरज पाल बोले सार्थक चर्चा विपक्ष के साथ हुई
महापौर नीरज पाल ने कहा, सामान्य सभा में आए सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. महापौर ने कहा कि वार्डों की जल समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और वार्ड 25 में दो जर्जर पानी टंकियों को हटाकर नई टंकियां बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया. नीरज पाल ने कहा कि लंबे समय बाद सभी प्रस्तावों का एक साथ पारित होना सकारात्मक संकेत है.
