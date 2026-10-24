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भिलाई नगर निगम चुनाव 2026: तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी बैठक, भूपेश बघेल का बड़ा दावा

भिलाई: नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. दिसंबर में प्रस्तावित भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ी बैठक की. बैठक में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और जीत का दावा भी कर दिया.

चुनावी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पर्यवेक्षक धनेंद्र साहू, सह-पर्यवेक्षक दीपक दुबे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल समेत कांग्रेस के पार्षद और बड़ी संख्या में नेता-कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था. बैठक के जरिए एक तरह से पार्टी ने अपना नगर निगम चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी किया.

चुनाव तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया. वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर सक्रियता और अधिक से अधिक पार्षदों को जिताने के लिए जरूरी टिप्स दिए.

कांग्रेस फिलहाल भिलाई नगर निगम में सत्ता में है और इस बार भी महापौर पद पर कब्जा बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है. भूपेश बघेल ने कहा कि निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. भूपेश बघेल ने दावा किया कि आगामी चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का महापौर बनेगा और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद जीतकर आएंगे.

धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

धान खरीदी को लेकर विधायक भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक धान खरीदी को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. पूर्व सीएम का आरोप है कि किसानों का धान समय पर खरीदा जाता तो किसान भी बेहतर तरीके से दिवाली मना पाते. भाजपा पर हमला बोलते हुए भूपेश बघेल ने बेरोजगारी, वोट चोरी, जीएसटी और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा.

सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल

पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. वहीं, दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विजय बघेल पर तीखा हमला करते हुए भूपेश बघेल ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि 2 बार सांसद रहने के बावजूद युवाओं के लिए भर्ती नहीं निकाली गई. पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार दोनों उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना बनती जा रही है.