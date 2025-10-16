दुर्ग कोर्ट का बड़ा फैसला, साधना सिंह और अभय सोनी की जीत बरकरार, भाजपा की याचिका खारिज, कांग्रेस में जश्न
भिलाई नगर निगम के पार्षद चुनाव का ये मामला है. वार्ड 56 में मात्र 1 वोट से जीती थीं साधना सिंह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2025 at 9:02 PM IST
दुर्ग: जिले के भिलाई नगर निगम चुनाव 2021 में वार्ड क्रमांक 56 से कांग्रेस प्रत्याशी साधना सिंह ने सिर्फ 1 वोट से जीत दर्ज की थी. इस करीबी जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में चुनाव को शून्य घोषित करने और मतों की पुनर्गणना (रिकाउंटिंग) की मांग की गई थी. इस मामले में कांग्रेस के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बीजेपी की याचिका खारिज हो गई है.
4 साल बाद अदालत का फैसला आया: यह मामला चार वर्षों से अदालत में लंबित था और स्थानीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था. भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा था कि अगर वोटों की दोबारा गिनती होती है, तो नतीजा बदल सकता है. हालांकि आज दुर्ग कोर्ट ने इन सभी अटकलों को खत्म करते हुए साधना सिंह की जीत को वैध ठहराया है.
सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी का निर्वाचन रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि ठोस सबूत न हों.- कोर्ट
साधना सिंह ने फैसले को बताया सच्चाई की जीत: फैसले के बाद वार्ड 56 की पार्षद साधना सिंह ने कहा कि, यह सच्चाई और न्याय की जीत है. मैंने हमेशा लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखा है.
हमें सिर्फ मानसिक प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की याचिका लगाई गई थी. मैं हमेशा संविधान पर भरोसा करती रही हूं.- साधना सिंह, पार्षद वार्ड 56, सेक्टर 2
वार्ड 64 में भी भाजपा की याचिका खारिज: इसी तरह वार्ड 64 में कांग्रेस प्रत्याशी अभय सोनी ने 5 वोटों से जीत दर्ज की थी. इस पर भाजपा की ओर से जे ललिता (सेक्टर 2) और उपासना साहू (सेक्टर 10) ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर भी अदालत ने भाजपा की याचिका खारिज कर दी और अभय सोनी की जीत को सही माना.
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. कोर्ट का फैसला जनता के विश्वास को मजबूत करता है.- अभय सोनी, पार्षद वार्ड 64, सेक्टर 10
फैसले से क्या साफ हुआ?: बिना पुख्ता सबूतों के केवल आरोप लगाने से चुनाव रद्द नहीं हो सकता. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया पर बिना आधार के सवाल उठाना उचित नहीं.