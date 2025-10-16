ETV Bharat / state

दुर्ग कोर्ट का बड़ा फैसला, साधना सिंह और अभय सोनी की जीत बरकरार, भाजपा की याचिका खारिज, कांग्रेस में जश्न

भिलाई नगर निगम के पार्षद चुनाव का ये मामला है. वार्ड 56 में मात्र 1 वोट से जीती थीं साधना सिंह

Sadhna Singh And Abhay Soni Verdict
दुर्ग कोर्ट का बड़ा फैसला, साधना सिंह और अभय सोनी की जीत बरकरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले के भिलाई नगर निगम चुनाव 2021 में वार्ड क्रमांक 56 से कांग्रेस प्रत्याशी साधना सिंह ने सिर्फ 1 वोट से जीत दर्ज की थी. इस करीबी जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में चुनाव को शून्य घोषित करने और मतों की पुनर्गणना (रिकाउंटिंग) की मांग की गई थी. इस मामले में कांग्रेस के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बीजेपी की याचिका खारिज हो गई है.

भिलाई नगर निगम के पार्षद चुनाव का ये मामला है. वार्ड 56 में मात्र 1 वोट से जीती थीं साधना सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 साल बाद अदालत का फैसला आया: यह मामला चार वर्षों से अदालत में लंबित था और स्थानीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था. भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा था कि अगर वोटों की दोबारा गिनती होती है, तो नतीजा बदल सकता है. हालांकि आज दुर्ग कोर्ट ने इन सभी अटकलों को खत्म करते हुए साधना सिंह की जीत को वैध ठहराया है.

सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी का निर्वाचन रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि ठोस सबूत न हों.- कोर्ट

Sadhna Singh Election Court Verdict
वार्ड 56 में मात्र 1 वोट से जीती थीं साधना सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साधना सिंह ने फैसले को बताया सच्चाई की जीत: फैसले के बाद वार्ड 56 की पार्षद साधना सिंह ने कहा कि, यह सच्चाई और न्याय की जीत है. मैंने हमेशा लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखा है.

हमें सिर्फ मानसिक प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की याचिका लगाई गई थी. मैं हमेशा संविधान पर भरोसा करती रही हूं.- साधना सिंह, पार्षद वार्ड 56, सेक्टर 2

वार्ड 64 में भी भाजपा की याचिका खारिज: इसी तरह वार्ड 64 में कांग्रेस प्रत्याशी अभय सोनी ने 5 वोटों से जीत दर्ज की थी. इस पर भाजपा की ओर से जे ललिता (सेक्टर 2) और उपासना साहू (सेक्टर 10) ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर भी अदालत ने भाजपा की याचिका खारिज कर दी और अभय सोनी की जीत को सही माना.

Abhay Soni Election Court Verdict
अभय सोनी की जीत बरकरार, भाजपा की याचिका खारिज, कांग्रेस में जश्न (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. कोर्ट का फैसला जनता के विश्वास को मजबूत करता है.- अभय सोनी, पार्षद वार्ड 64, सेक्टर 10

फैसले से क्या साफ हुआ?: बिना पुख्ता सबूतों के केवल आरोप लगाने से चुनाव रद्द नहीं हो सकता. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया पर बिना आधार के सवाल उठाना उचित नहीं.

क्या भूपेश बघेल की विधायकी होगी रद्द? विजय बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
भिलाई दुर्ग की सड़क एक बार फिर हुई लाल, निगम की कचरा गाड़ी ने तीन को रौंदा
भिलाई में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का भव्य समापन, छत्तीसगढ़ ने जीता गोल्ड

TAGGED:

BHILAI MUNICIPAL CORPORATION
ELECTION COURT VERDICT 2025
पार्षद साधना सिंह
अभय सोनी पार्षद
SADHNA SINGH ABHAY SONI VERDICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.