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भिलाई निगम चुनाव: कई पार्षदों के वार्ड ST-SC, OBC या महिला के लिए आरक्षित, आरक्षण की प्रक्रिया में बदला समीकरण

भिलाई निगम वार्ड आरक्षण से बदला चुनावी गणित, 70 वार्डों के लिए लॉटरी सिस्टम से हुआ आरक्षण, कुछ आपत्तियां भी आईं

Bhilai Election 70 Wards Lottery
भिलाई निगम चुनाव: कई पार्षदों के वार्ड ST-SC, OBC या महिला के लिए आरक्षित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: भिलाई नगर निगम के वार्ड आरक्षण ने चुनावी गणित पूरी तरह बदल दिया है. भिलाई के कला मंदिर में कलेक्टर, निगम आयुक्त और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में 70 वार्डों का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय किया गया. खास बात ये रही कि स्कूली छात्र-छात्राओं के हाथों से पर्चियां निकलवाई गईं और देखते ही देखते कई दिग्गज पार्षदों के चुनावी समीकरण बदल गए.

भिलाई निगम वार्ड आरक्षण से बदला चुनावी गणित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुरुआत में ही चर्चित चेहरों के वार्ड हो गए आरक्षित

आरक्षण शुरू होते ही सबसे बड़ा झटका चर्चित पार्षदों को लगा है. आदित्य सिंह, दया सिंह और विनोद सिंह के वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित हो गए हैं. जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के वार्ड को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया.

इसी तरह सभापति गिरधर बंटी के वार्ड को भी सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं सेक्टर-6 के पार्षद साकेत चंद्राकर, हुडको के सीजू एंथोनी और सेक्टर-7 के लक्ष्मीपति राजू के वार्ड भी महिला आरक्षण के खाते में चले गए हैं.

Bhilai Election 70 Wards Lottery
अब चुनाव लड़ने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ों चेहरों को तलाशने होंगे दूसरे वार्ड

पूर्व विधायक के पुत्र पार्षद संदीप निरंकारी का वार्ड एससी आरक्षित हो गया है, ऐसे में वे मौजूदा वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. मन्नान गफ्फार खान का वार्ड महिला और विधायक रिकेश सेन का वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

Bhilai Election 70 Wards Lottery
शुरुआत में ही चर्चित चेहरों के वार्ड हो गए आरक्षित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब आंकड़ों का पूरा खेल समझिए.

  • 70 वार्डों में 3 एसटी, 9 एससी, 15 ओबीसी, 8 ओबीसी महिला, 24 सामान्य और 11 सामान्य महिला वार्ड निर्धारित किए गए हैं.
  • एसटी में वार्ड 52 और 62, जबकि वार्ड 61 एसटी महिला है.
  • एससी में 1, 5, 9, 32, 36, 51, जबकि 8, 43 और 69 एससी महिला हैं.
  • ओबीसी वार्ड हैं 2, 3, 4, 10, 19, 21, 27, 39, 40, 42, 44, 46, 49, 56 और 68.
  • ओबीसी महिला में 6, 7, 26, 37, 38, 45, 54 और 66 शामिल हैं.
  • सामान्य महिला वार्ड हैं 11, 12, 15, 23, 24, 29, 35, 47, 48, 63 और 70

अब चुनाव लड़ने की तैयारी

महापौर नीरज पाल ने आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बताया, हालांकि एसटी-एससी जनसंख्या के आंकड़ों पर आपत्ति की बात कही. भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने बताया कि आरक्षण का आधार 2011 की जनगणना रखा गया और 9 एससी, 3 एसटी तथा 23 महिला सीटों के प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया पूरी हुई, पारदर्शिता रूप से चुनाव लड़ा जाएगा.

Bhilai Election 70 Wards Lottery
70 वार्डों के लिए लॉटरी सिस्टम से हुआ आरक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई है, हमारी एक आपत्ति थी शुरू में जनसंख्या को लेकर वो हमने दर्ज कराई- नीरज पाल, महापौर

एसटी-एससी के लिए जो वार्ड आरक्षित थे जनसंख्या के आधार पर उसे बदल दिया गया है जबकि जनगणना हुई नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज कराई है- पुरुषोत्तम देवांगन, बीजेपी जिला अध्यक्ष

फिलहाल आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कई मौजूद पार्षदों के वार्ड या तो ST-SC, OBC या महिला के लिए आरक्षित हो गए हैं. ऐसे में इस बार चुनाव में कांग्रेस-बीजेपी समेत राजनीतिक दलों को टिकट वितरण में भी नए सिरे से समीकरण बनाना होगा.

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