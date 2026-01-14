ETV Bharat / state

दुर्ग में चलती कार में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

भिलाई के सेक्टर-1 स्थित मुर्गा चौक के पास अचानक एक कार में आग लग गई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शॉर्ट सर्किट से लगी आग: प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कार चल रही थी, तभी अचानक बोनट से धुआं निकलने लगा. कुछ ही पलों में धुआं आग में बदल गया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी.

दुर्ग: जिले के भिलाई में चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई. सेक्टर-1 स्थित मुर्गा चौक के पास ये घटना हुई जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी दिखी. गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

चालक की सूझबूझ से बची जान: दरअसल, कुमार सोनी नामक व्यक्ति अपने स्टाफ के साथ दुर्ग से पावर हाउस मार्केट अपनी दुकान खोलने जा रहे थे. जैसे ही उनकी कार सेक्टर-1 मुर्गा चौक के पास पहुंची, बोनट से धुआं निकलने लगा. स्थिति को भांपते हुए कुमार सोनी ने तुरंत कार सड़क किनारे रोकी और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया.

हम लोग दुकान खोलने जा रहे थे, तभी अचानक कार से धुआं निकलने लगा. तुरंत गाड़ी रोककर सब बाहर निकले. कुछ ही सेकंड में आग लग गई.- कुमार सोनी, कार चालक

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड: आग की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई. मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. आग के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

कोई जनहानि नहीं: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.