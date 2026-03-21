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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मौन पदयात्रा, बीएसपी के खिलाफ आंदोलन तेज

दुर्ग भिलाई: जनहित के मुद्दों को लेकर स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने पदयात्रा का ऐलान किया है. वे मौन पदयात्रा करेंगे. इस पदयात्रा की शुरुआत रविवार को भिलाई के सिविक सेंटर से सेक्टर 4 तक होगी. इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रिटेंशन धारकों के किराए में की गई वृद्धि और अन्य समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना है.

पदयात्रा पर विधायक देवेंद्र यादव का बयान

विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि इस पदयात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इससे पहले भी वे इसी मुद्दे को लेकर सिविक सेंटर में एक सप्ताह का सत्याग्रह कर चुके हैं. अब मौन पदयात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक करने और बीएसपी प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा. देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई बचाओ पदयात्रा की तैयारी के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, भिलाई की जनता, हाउस लीज संघर्ष समिति और बीएसपी ट्रेड यूनियनों का व्यापक समर्थन मिला है.