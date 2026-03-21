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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मौन पदयात्रा, बीएसपी के खिलाफ आंदोलन तेज

भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने मौन पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Bhilai MLA Devendra Yadav held meeting.
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने की मीटिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग भिलाई: जनहित के मुद्दों को लेकर स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने पदयात्रा का ऐलान किया है. वे मौन पदयात्रा करेंगे. इस पदयात्रा की शुरुआत रविवार को भिलाई के सिविक सेंटर से सेक्टर 4 तक होगी. इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रिटेंशन धारकों के किराए में की गई वृद्धि और अन्य समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना है.

पदयात्रा पर विधायक देवेंद्र यादव का बयान

विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि इस पदयात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इससे पहले भी वे इसी मुद्दे को लेकर सिविक सेंटर में एक सप्ताह का सत्याग्रह कर चुके हैं. अब मौन पदयात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक करने और बीएसपी प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा. देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई बचाओ पदयात्रा की तैयारी के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, भिलाई की जनता, हाउस लीज संघर्ष समिति और बीएसपी ट्रेड यूनियनों का व्यापक समर्थन मिला है.

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पदयात्रा (ETV BHARAT)

यह पदयात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और मौन रहेगी, ताकि संदेश स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंच सके और जिम्मेदार संस्थाएं जाग सकें- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक, भिलाई

Bhilai MLA Devendra Yadav
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की सभा (ETV BHARAT)

अफीम की खेती से छत्तीसगढ़ हुआ बदनाम- देवेंद्र यादव

देवेंद्र याव ने प्रदेश में बढ़ते नशे के मुद्दे पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, जिसे पहले धान का कटोरा कहा जाता था, अब अफीम की खेती के कारण बदनाम हो रहा है. युवाओं का नशे की ओर बढ़ना चिंताजनक है और इसके पीछे प्रशासन, सरकार और उद्योगपतियों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया.

MLA Devendra Yadav Office
विधायक देवेंद्र यादव का कार्यालय (ETV BHARAT)

धर्मांतरण बिल पर देवेंद्र यादव का बयान

धर्मांतरण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं के विपरीत है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद इसे विधानसभा में लाना गलत है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है.

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