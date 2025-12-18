ETV Bharat / state

एक थप्पड़ की सजा मौत, लिव इन पार्टनर निकला कातिल, टैटू से हुई पहचान

बोरे में बंद महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है.

CHANDRA MAURYA TALKIES BHILAI
एक थप्पड़ की सजा मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 4:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई: महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. महिला ने अपने साथी को थप्पड़ जड़ दिया. बस यही एक थप्पड़ उसकी मौत की वजह बना.

लिव इन पार्टनर ने की हत्या

भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में बोरे में बंद महिला के शव की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. 12 दिसंबर को सुपेला के चंद्रा मौर्या अंडर ब्रिज के पास नाले में बोरे में बंद महिला का शव मिला था. जांच में सामने आया कि हत्या महिला के लिव इन पार्टनर तुलाराम बंजारे ने ही की थी.

टैटू से हुई पहचान (ETV Bharat)

हाथ में बने टैटू से हुई शिनाख्त

सीएसपी अलेक्जेंडर किरो ने बताया कि 13 दिसंबर की घटना है. बंद बोरे में महिला की लाश मिली थी. बॉडी काफी पुरानी लग रही थी. सबसे पहले बॉडी की पहचान करना जरूरी था. पंचनामा के बाद लाश को चंदूलाल मेडिकल कॉलेज भेजा. पीएम कराया गया. सोशल मीडिया के जरिए इस घटना को वायरल किया गया.

मृतका की भाभी ने हाथ में गोदना देकर उसे पहचाना. फिर सुपेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया. मृतका की भाभी ने लिव इन रिलेशनसिप में रह रहे तुलाराम बंजारे का जिक्र किया. तुलाराम से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल लिया- अलेक्जेंडर किरो, सीएसपी

हत्या की वजह

दुर्ग सीएसपी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी तुलाराम ने बताया कि महिला शराब पीने की आदी थी. घर में आए दिन झगड़ा होता रहता था. वह मोहल्ले में भी झगड़ा करती थी , जिससे उसकी इमेज खराब हो रही थी. घटना वाले दिन दोनों ने साथ में शराब पी थी. फिर दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोपी ने गर्दन पकड़कर दीवार पर पटक दिया, जिससे महिला की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद तुलाराम ने अपने भाई और एक दोस्त के साथ मिलकर शव को बोरे में बंद किया और चंद्रा मौर्या अंडर ब्रिज के पास नाले में फेंक दिया. करीब 7 दिन बाद नाले में शव बरामद हुआ.

हत्यारे ने रची थी झूठी साजिश

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने घटना को छिपाने के लिए मृतका के नगपुरा जाने की झूठी कहानी गढ़ी थी. इस मामले में पुलिस ने तुलाराम समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. सुपेला थाना पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर ली गई है और आगे की विवेचना जारी है.

पुलिस की जांच में सामने आए तथ्य

  • महिला लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी
  • महिला पूर्व में कर चुकी थी 2 शादियां
  • टैटू से हुई मृतक महिला की पहचान
  • शराब और गुटखा खाने की आदी थी मृतक महिला
  • शराब के नशे में महिला हंगामा करती थी.
  • हंगामे और झगड़े से लिव इन पार्टनर की इज्जत का मजाक बन रहा था.
  • झगड़े की वजह से ही लिव इन पार्टनर ने हत्या को अंजाम दिया
  • 13 दिसंबर को मिली थी महिला की लाश
  • महिला की बॉडी हो चुकी थी डिकंपोस्ड
  • सोशल मीडिया की मदद से पुलिस ने की मृतक की पहचान
  • चंद्रा मोर्या टॉकीज के पास लाश फेंककर भाग गया था लिव इन पार्टनर
  • लाश को ठिकाने लगाने में आरोपी ने ली थी दोस्त की मदद
  • लाश को बोरे में भरकर ऑटो से लाए थे ठिकाने लगाने.

पोटाकेबिन की छात्रा की मौत पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

Ambikapur News: बोरे में लाश भरकर पहुंचे दो युवक, जमीन पर लिटाकर हुए फरार, जानिए क्या है मामला

सड़क किनारे पड़े बोरे की वायरल हो रही थी तस्वीर, पुलिस ने खोलकर देखा तो अंदर थी लाश

TAGGED:

CHANDRA MAURYA TALKIES BHILAI
BODY FOUND IN SACK
DEATH PENALTY FOR SLAPPING
BHILAI
LIVE IN PARTNER COMMITTED MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.