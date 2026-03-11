ETV Bharat / state

भिलाई में श्रमिक सम्मेलन: 9,556 मजदूरों के खातों में 10.42 करोड़ की मदद, अफीम खेती पर भी गजेंद्र यादव ने दिया बयान

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के तहत श्रमिकों को राशि ट्रांसफर हुई. भिलाई आयोजन में मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए.

भिलाई में श्रमिक सम्मेलन, श्रमिकों को राशि ट्रांसफर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
भिलाई: सेक्टर-6 स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई.

9,556 श्रमिकों को मिली सहायता

सम्मेलन के दौरान कुल 9,556 श्रमिकों को अलग-अलग योजनाओं के तहत करीब 10 करोड़ 42 लाख 7 हजार 343 रुपये की सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई. मंत्री गजेन्द्र यादव ने कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी प्रदान किए.

इन योजनाओं का मिला लाभ

  • मिनीमाता महतारी जतन योजना
  • मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
  • मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
  • मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
  • मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
  • मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
  • मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
9,556 मजदूरों के खातों में 10.42 करोड़ की मदद

सरकार श्रमिकों के लिए चला रही कई योजनाएं

मंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में सन्निर्माण कर्मकार मंडल का गठन किया गया था, जिससे श्रमिकों का पंजीयन और श्रमिक कार्ड बनाए गए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा.

पहले श्रमिक हितग्राहियों को सिलाई मशीन या अन्य जरूरी सामग्री दी गई. अब श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है, ताकि उन्हें पारदर्शी तरीके से सहायता मिल सके.- गजेन्द्र यादव, मंत्री

भिलाई में श्रमिक सम्मेलन

अफीम खेती के मामले पर भी बोले मंत्री

मंत्री गजेन्द्र यादव ने अफीम खेती के मामले पर कहा कि राज्य बनने के बाद कई बाहरी लोग यहां खेती के लिए आए हैं. कई बार बाहर से खेतों में दूसरी फसल बताई जाती है, लेकिन अंदर अवैध खेती का मामला सामने आता है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

