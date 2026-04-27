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खुर्सीपार चाकूबाजी कांड: युवती से छेड़छाड़ के विवाद ने लिया खूनी मोड़, दो दिन बाद घायल युवक की मौत

जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं खासकर हत्या की वारदात सामने आ रही है. खुर्सीपार में चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की मौत हो गई.

Bhilai stabbing case
वती से छेड़छाड़ के विवाद ने लिया खूनी मोड़, दो दिन बाद घायल युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 1:23 PM IST

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दुर्ग: ज़िले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना ने अब खूनी मोड़ ले लिया है. इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल युवक रजत कुशवाहा की रविवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई. दरअसल दो दिन पहले आरोपियों ने एक युवती से बदतमीजी और अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका उसके भाई ने कड़ा विरोध किया. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने चाकू निकाल लिया, लेकिन भाई ने साहस दिखाते हुए उनसे चाकू छीनकर उन्हीं पर वार कर दिया था.

इलाके में पुलिस बल तैनात

इस जवाबी हमले में रजत कुशवाहा और उसका साथी घायल हुए थे. दोनों घायलों को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया बाद में स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया. रजत की हालत लगातार बिगड़ती गई और 27 अप्रैल सुबह करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई. वहीं सुनील अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है.

विवाद कैसे शुरू हुआ?

यह पूरा मामला एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप से शुरू हुआ. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने युवती पर अभद्र टिप्पणी की. युवती के भाई ने इसका विरोध किया. विवाद बढ़ गया और मामला हिंसा तक पहुंच गया.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी गोलू सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. रजत की मौत के बाद अब केस में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी.

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