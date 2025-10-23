ETV Bharat / state

भिलाई जेपी सीमेंट की संपत्तियों पर कुर्की की तैयारी, NCLT ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को दिवालिया घोषित किया

एनसीएलटी के निर्देश पर अब कंपनी की संपत्तियों की कुर्की कर कर्जदारों को उनकी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

Published : October 23, 2025 at 7:38 PM IST

दुर्ग: जिले के भिलाई स्थित जेपी सीमेंट कंपनी की संपत्तियों पर अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि कंपनी की मुख्य संस्था जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने दिवालिया घोषित कर दिया है. जयप्रकाश समूह पर भारी कर्ज होने के कारण इसकी वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी.

45 करोड़ के भुगतान में चूक: आपको बता दें कि, कटक बेंच ने भिलाई जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है. यह कदम कंपनी की ओर से लगभग 45 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक के बाद उठाया गया है. अदालत ने यह आदेश सिद्धगिरि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका स्वीकार करते हुए दिया, जो कंपनी का परिचालन ऋणदाता है. यानी बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चों के लिए लोन देती है.

पहले भी वित्तीय संकट का सामना: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के निर्देश के तहत अब कंपनी की संपत्तियों की कुर्की कर कर्जदाताओं को बकाया रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी. यह मामला दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है और वह अपने देनदारों को भुगतान करने में असमर्थ है. जयप्रकाश एसोसिएट्स समूह पहले भी कई वित्तीय संकटों का सामना कर चुका है, और इसकी कई इकाइयां पहले से ही कर्ज के बोझ तले दब चुकी हैं.

कंपनी प्रबंधन और अधिकारियों ने फिलहाल इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. एनसीएलटी का यह कदम न केवल कर्जदाताओं को राहत पहुंचाने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि यह भारत में बढ़ते कॉर्पोरेट दिवालियापन और वित्तीय अनुशासन की गंभीरता को भी उजागर करता है. इससे उम्मीद की जा रही है कि कर्ज वसूली की प्रक्रिया में तेजी आएगी और कंपनी की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा.

