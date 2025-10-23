ETV Bharat / state

भिलाई जेपी सीमेंट की संपत्तियों पर कुर्की की तैयारी, NCLT ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को दिवालिया घोषित किया

दुर्ग: जिले के भिलाई स्थित जेपी सीमेंट कंपनी की संपत्तियों पर अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि कंपनी की मुख्य संस्था जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने दिवालिया घोषित कर दिया है. जयप्रकाश समूह पर भारी कर्ज होने के कारण इसकी वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी. 45 करोड़ के भुगतान में चूक: आपको बता दें कि, कटक बेंच ने भिलाई जेपी सीमेंट के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है. यह कदम कंपनी की ओर से लगभग 45 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक के बाद उठाया गया है. अदालत ने यह आदेश सिद्धगिरि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका स्वीकार करते हुए दिया, जो कंपनी का परिचालन ऋणदाता है. यानी बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चों के लिए लोन देती है.