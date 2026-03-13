ETV Bharat / state

भिलाई में एक्टर विक्रांत मैसी ने IAS अकादमी का किया उद्घाटन, UPSC की तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली

भिलाई में एक्टर विक्रांत मैसी ने IAS अकादमी का किया उद्घाटन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

निजी यूनिवर्सिटी की ओर से शुरू की गई IAS अकादमी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के छात्रों को UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाने की मजबूरी से बचाना है. अब भिलाई में ही दिल्ली स्तर की फैकल्टी और स्टडी मैटेरियल के साथ सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाएगी. इससे कम खर्च में प्रदेश के छात्र IAS और IPS बनने का सपना पूरा कर सकेंगे.

UPSC की तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई: में आज एक खास शैक्षणिक पहल की शुरुआत हुई. फिल्म 12th Fail के अभिनेता विक्रांत मैसी ने निजी यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित IAS अकादमी और स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया का विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला.

भिलाई में निजी यूनिवर्सिटी की ओर से IAS अकादमी की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रों को विक्रांत मैसी ने किया प्रेरित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विक्रांत मैसी ने छात्रों को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि यहां पढ़ने वाले छात्र बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और बेहतर संसाधन मिल रहे हैं. मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर 27 साल पहले ऐसी यूनिवर्सिटी मुंबई में होती, तो शायद वे भी आज IAS या IPS बन चुके होते.

छोटे शहरों में सीमित होती है सिविल सर्विस की जानकारी

विक्रांत मैसी ने कहा कि कई शहरों में सिविल सर्विस की जानकारी सीमित होती है. अक्सर वही लोग इसके बारे में जानते हैं जिनके परिवार में पहले से कोई सिविल सेवा में रहा हो. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी फिल्म 12th Fail ने भी युवाओं को UPSC की तैयारी के लिए काफी प्रेरित किया है.

कोर्स की वार्षिक फीस लगभग 70 हजार रुपये रखी गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

70 हजार रुपये सालाना फीस

अकादमी की CEO सोनल रुंगटा ने बताया कि UPSC की तैयारी के लिए अधिकतर छात्रों के दिमाग में सबसे पहले दिल्ली का नाम आता है, लेकिन वहां रहकर पढ़ाई करना हर छात्र के लिए संभव नहीं होता. इसी वजह से भिलाई में ही दिल्ली स्तर की कोचिंग और फैकल्टी उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है. इस कोर्स की वार्षिक फीस लगभग 70 हजार रुपये रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें.

स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया की भी शुरुआत

कार्यक्रम में स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया की भी शुरुआत की गई. इसका उद्घाटन भी अभिनेता विक्रांत मैसी ने किया.