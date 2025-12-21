ETV Bharat / state

विजय शर्मा बोले- ऑनलाइन बेटिंग के सटोरियों की सूची तैयार, सभी घोटालों के आरोपी जाएंगे जेल

ABVP के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ऑनलाइन सट्टा, कोल घोटाला, शराब घोटाला सभी के आरोपी जेल में हैं, जो बेल में हैं वो भी जेल जाएंगे और जो बचे हैं वो भी जेल जाएंगे ये याद रखना - विजय शर्मा

ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर बड़ा बयान: मीडिया से बातचीत के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को लेकर कड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लोग बच नहीं पाएंगे. ऐसे सटोरियों की सूची तैयार कर ली गई है और विधि के अनुसार कदम उठाए जाएंगे.

भिलाई: ABVP के कार्यक्रम में शामिल होने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भिलाई के कला मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने ऑनलाइन सट्टा समेत छत्तीसगढ़ के कई घोटालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार और जांच एजेंसियों के पास सट्टेबाजों से संबंधित पुख्ता जानकारियां हैं.

जांच एजेंसियां सबूत के साथ आगे बढ़ रहीं: विजय शर्मा ने चेतावनी दी कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, उन्हें समझ लेना चाहिए कि कार्रवाई तय है. जांच एजेंसियां तकनीकी सबूत, डिजिटल ट्रेल और वित्तीय लेन-देन के आधार पर आगे बढ़ रही हैं.

ऑनलाइन सट्टा सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक अपराध: गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सट्टा केवल आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह युवाओं को गलत दिशा में ले जाने वाला संगठित अपराध है. इससे काले धन का प्रवाह होता है और समाज पर बुरा असर पड़ता है.

राजनीतिक पहचान से नहीं मिलेगा बचाव: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक या सामाजिक पहचान किसी को नहीं बचा पाएगी. कानून सभी के लिए समान है और अपराध में शामिल हर व्यक्ति तक कानून पहुंचेगा.

BSP के आवास किराया बढ़ाने पर जवाब: भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासों के किराये में बढ़ोतरी को लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से तथ्य आने के बाद ही कोई टिप्पणी की जाएगी.

कानून-व्यवस्था पर सरकार का सख्त रुख: भिलाई दौरे के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है. संगठित अपराध, सट्टेबाजी, साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. विजय शर्मा ने जनता से अपील की कि यदि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

भिलाई के कला मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का प्रांतीय अधिवेशन शुरू हुआ. यह सम्मेलन तीन दिनों तक चलेगा. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.