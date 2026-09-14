ETV Bharat / state

भिलाई गणेश पंडाल: सेक्टर 2 में सजा मन्नत मंदिर, मां तारापीठ के आशीर्वाद के साथ आस्था और प्रकृति के संगम में गणपति के दर्शन

भिलाई के सेक्टर-2 में इस बार गणेश उत्सव के लिए तैयार किया जा रहा पंडाल श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति और कला का अनोखा अनुभव कराने वाला है. करीब 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा यह विशाल पंडाल ‘मन्नत मंदिर’ की थीम पर तैयार किया जा रहा है. पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को सबसे पहले माता तारा के चरणों के दर्शन होंगे. इसके बाद भक्त आगे बढ़कर भगवान गणेश के दर्शन कर सकेंगे. माता के समक्ष श्रद्धालु अपनी मनोकामना रखकर मन्नत की डोर भी बांध सकेंगे. इसी विचार को केंद्र में रखते हुए पूरे पंडाल को मंदिर के स्वरूप में तैयार किया गया है.

दुर्ग: गणेश उत्सव में हर साल कुछ नया और अनोखा करने के लिए पहचान बना चुकी गणेश उत्सव समिति सेक्टर-2 इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण तैयार कर रही है. इस बार समिति का भव्य गणेश पंडाल ‘मन्नत मंदिर’ की थीम पर तैयार किया जा रहा है. खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को माता तारा के चरणों के दर्शन होंगे. आस्था के साथ-साथ इस बार पंडाल में प्रकृति और पक्षियों की झलक भी देखने को मिलेगी.

भिलाई के सेक्टर 2 में गणेश पंडाल थीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

तारापीठ मां का मंदिर स्वरूप दिखेगा और मनोकामना मंदिर बनाया गया है. पत्तों से बना पंडाल और पक्षियों को बचाने का संकल्प गणेश पंडाल में देखने मिलेगा - श्रीनिवास राव, अध्यक्ष, गणेश उत्सव समिति

इस पंडाल की सबसे खास बात इसकी सजावट है. समिति ने इस बार पंडाल को प्रकृति और पक्षियों की थीम से जोड़ा है. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से बचते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है. पंडाल में पत्ते, पेड़ों की छाल, विशेष प्रकार के बांस, मिट्टी की मटकियां, सूखे तालपत्र, बेल फल के खोल, सूखे कमल और बांस की स्टिक जैसी सामग्रियों से सजावट की जा रही है. पंडाल के अंदर पहुंचने पर श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव कराने की कोशिश की जा रही है, जैसे वे किसी खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बन गए हो.

भिलाई के सेक्टर 2 में गणेश पंडाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

हर साल खास थीम पर पंडाल बनाया जाता है. इस साल पर्यावरण को बचाने को लेकर थीम पर पंडाल बनाया गया है -भीम सिंह, सदस्य, गणेश उत्सव समिति

कोलकाता से आए कारीगरों ने बनाया विशेष पंडाल

धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक कला को एक साथ जोड़ने की यह कोशिश इस बार के गणेश उत्सव को खास बना रही है. इस भव्य पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से करीब 50 विशेषज्ञ कारीगरों की टीम जुटी हुई है. इनमें करीब 45 कारीगर लगातार पंडाल निर्माण और सजावट के काम में लगे रहे. पिछले करीब 45 दिनों से दिन-रात मेहनत कर कारीगरो ने पंडाल को अंतिम रूप दिया.

गणेश पंडाल में पक्षियों को बचाने का संदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

पंडाल निर्माण का काम उन्हें उपलब्ध होने वाले समय और दिन के हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है. जिस तरह का समय मिलता है, उसी के अनुसार अलग-अलग हिस्सों की तैयारी और सजावट की जाती है- संतोष जायसवाल, कारीगर

गणेश उत्सव समिति सेक्टर-2 हर साल अपने अलग-अलग थीम वाले पंडालों के लिए चर्चा में रहती है. इस बार भी समिति की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सिर्फ भगवान गणेश के दर्शन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव मिले, जिसे वे लंबे समय तक याद रखें. यानी इस बार सेक्टर-2 का गणेश पंडाल आस्था, मन्नत, प्रकृति और कला का अनोखा संगम बनने जा रहा है.