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भिलाई गणेश पंडाल: 4 हजार वर्गफीट की डिजिटल स्क्रीन पर 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम के दर्शन

आस्था-तकनीक के संगम से सजा सेक्टर 10 का अनोखा गणेश पंडाल

Bhilai Ganesh Pandal
भिलाई का अनोखा गणेश पंडाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 2:16 PM IST

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भिलाई दुर्ग: भिलाई के सेक्टर 10 का प्रसिद्ध गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. शिवमानस गणेश उत्सव समिति द्वारा तैयार इस पंडाल में इस बार धार्मिक आस्था के साथ तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. करीब 4 हजार वर्ग फीट की डिजिटल स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम के दर्शन कराए जा रहे हैं. केदारनाथ और मां दंतेश्वरी की थीम पर तैयार यह डिजिटल 3D इल्यूजन पंडाल श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव दे रहा है, मानो वे एक साथ देश के अलग-अलग तीर्थस्थलों की यात्रा कर रहे हो.

डिजिटल स्क्रीन पर ज्योतिर्लिंग और चारधाम के दर्शन

पंडाल में प्रवेश करते ही डिजिटल स्क्रीन पर बदलते दृश्य श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. विशाल स्क्रीन पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और ज्योतिर्लिंगों की झलक दिखाई जाती है. 3D इल्यूजन तकनीक के जरिए तैयार किए गए इन दृश्यों में श्रद्धालुओं को अलग-अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन का अनुभव कराया जा रहा है. इस पंडाल की खासियत करीब 4 हजार वर्ग फीट में लगाई गई डिजिटल स्क्रीन है. इसी स्क्रीन पर 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की धार्मिक यात्रा को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.

भिलाई का अनोखा गणेश पंडाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेक्टर 10 के गणेश पंडाल आकर लोगों को हो रही अद्भुत अनुभूति

स्क्रीन पर बदलते दृश्य, रोशनी और 3D इफेक्ट मिलकर ऐसा माहौल तैयार करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को पंडाल के भीतर एक अलग ही अनुभव मिलता है. पंडाल की थीम में केदारनाथ की भव्यता और छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की आस्था को भी जोड़ा गया है. यानी देश के प्रमुख तीर्थों के साथ स्थानीय धार्मिक आस्था का भी खूबसूरत समावेश देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि गणेश उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ भगवान गणेश के दर्शन तक सीमित नहीं है, यहां आने वाले लोग डिजिटल माध्यम से देश के अलग-अलग तीर्थस्थलों की झलक भी देख पा रहे हैं.

Bhilai Ganesh Pandal
गणेश पंडाल में 3D इल्यूजन तकनीक का इस्तेमाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

दंतेश्वरी मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया गया है, बहुत ही प्यारा है और आस्था का केंद्र है-श्रद्धालु

शंकर भगवान के पूरे अवतार इस पंडाल में देखने को मिस कगे गैं. यह यूनिक है. शंकर भगवान के एक-एक स्वरूप को यहां पर दिखाया गया है. भिलाई के लिए यह नया है, बहुत अच्छा है-श्रद्धालु

पारंपरिक गणेश उत्सव को एक नया स्वरूप

परिवारों के साथ पहुंच रहे बच्चे और युवा खास तौर पर इस डिजिटल प्रस्तुति को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं. आधुनिक तकनीक के इस इस्तेमाल ने पारंपरिक गणेश उत्सव को एक नया स्वरूप दिया है. जहां एक ओर पंडाल में धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल तकनीक के जरिए नई पीढ़ी को भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कोशिश भी दिखाई देती है.

Bhilai Ganesh Pandal
भिलाई के सेक्टर 10 में मां दंतेश्वरी मंदिर पंडाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

बहुत दूर दूर से पंडाल को देखने आते हैं. इसमें खास बात है कि निशुल्क पार्किंग व्यवस्था की गई है. बहुत अच्छी बात है. इससे दूसरे पंडालों को भी सीखने की जरूरत है-श्रद्धालु

यहां का वातावरण बहुत अच्छा है. साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है. इस पंडाल में आकर बहुत अच्छा लगा- श्रद्धालु

हर साल अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल

12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम, केदारनाथ और मां दंतेश्वरी की थीम के साथ तैयार यह पंडाल इस गणेश उत्सव में भिलाई के लिए खास आकर्षण बना हुआ है. गणपति उत्सव में आस्था के साथ तकनीक का यह अनोखा संगम लोगों को खूब पसंद आ रहा है. हजारों वर्ग फीट की डिजिटल स्क्रीन पर धार्मिक स्थलों के दर्शन और 3D इल्यूजन का अनुभव इस पंडाल को इस बार की खास पहचान दे रहा है.

Bhilai Ganesh Pandal
डिजिटल स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम के दर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिछले 34 सालों से हम अलग-अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाते आ रहे हैं. इस बार दंतेश्वरी मां की थीम पर पंडाल बनाया गया है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है. देश के हर धाम पर अब तक पंडाल बना चुके हैं-गणेश गोस्वामी, महासचिव, गणेश उत्सव समिति

भिलाई के सेक्टर-10 का यह गणेश पंडाल इस बात की मिसाल बन गया है कि आस्था और तकनीक जब एक साथ आती हैं, तो श्रद्धालुओं को सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव भी मिलता है.

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भिलाई का सेक्टर 10 गणेश पंडाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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