ETV Bharat / state

दुर्ग चैन स्नेचिंग केस: एक युवती और एक युवक गिरफ्तार, दोनों ही भिलाई में इंजीनियरिंग के छात्र

दुर्ग चैन स्नेचिंग केस: एक युवती और एक युवक गिरफ्तार, दोनों ही भिलाई में इंजीनियरिंग के छात्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आरोपियों ने सुपेला थाना क्षेत्र में दो चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के जेवरात और घटना में इस्तेमाल स्कूटी को बरामद कर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

दुर्ग: जिले में चैन स्नेचिंग की वारदात पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात है कि दोनों ही आरोपी इंजीनियरिंग के स्टूडेंटस बताए जा रहे हैं.

दुर्ग चैन स्नेचिंग केस: एक युवती और एक युवक गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुजुर्ग के गले से छीनी चैन

सुपेला थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को प्रियदर्शनी परिसर में घर के बाहर टहल रही एक बुजुर्ग महिला के गले से चैन स्नेचिंग की वारदात हुई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें युवती स्कूटी चल रही थी वहीं पीछे बैठा युवक बुजुर्ग के गले से चैन छीनकर फरार हो गया. इसके बाद से पुलिस इनकी पतासाजी में जुटी हुई थी.

चैन स्नेचिंग के आरोपी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोमवार को फिर हुई एक वारदात

जांच के दौरान सोमवार सुबह फिर इनके द्वारा नेहरू नगर में एक महिला से सोने की चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से सोने की चैन और घटना में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद की है.

सुपेला थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की वारदात के बाद कई सीसीटीवी खंगाले गए जिसमें एक युवती और युवक दिखे. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है.- एएसपी मणिशंकर चंद्रा

भिलाई के निजी कॉलेज में पढ़ते हैं आरोपी

पकड़े गए आरोपी में विक्की नायक निवासी तितुरडीह दुर्ग का रहने वाला है और मूलतः बालाघाट मध्यप्रदेश का है. वहीं युवती तरूणा सिन्हा निवासी तितुरडीह में किराए के मकान में रहती थी जो मूलतः राजनांदगांव की है. दोनों आरोपी भिलाई के निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे. पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि दो आरोपी दोस्त है और कॉलेज की फीस भरने के लिए चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिए थे.