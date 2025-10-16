ETV Bharat / state

भिलाई दुर्ग की सड़क एक बार फिर हुई लाल, निगम की कचरा गाड़ी ने तीन को रौंदा

दुर्ग में पटेल चौक कलेक्ट्रेट के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हुआ.

ROAD ACCIDENT DURG BHILAI
भिलाई दुर्ग एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : October 16, 2025 at 11:39 AM IST

Published : October 16, 2025 at 11:39 AM IST

Updated : October 16, 2025 at 11:44 AM IST

दुर्ग: दीपावली से ठीक पहले बुधवार रात शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक पटेल चौक कलेक्ट्रेट के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक महिला और एक पुरुष है. जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.

निगम के कचरा ट्रक ने मारी टक्कर: ये सड़क हादसा रात करीब 10:30 बजे का है. तीनों स्कूटी सवार गंजपारा रोड की ओर से इंदिरा मार्केट की तरफ जा रहे थे. दुर्ग नगर निगम का कचरा ट्रक (CG 07 CZ 4314) पुलगांव की दिशा से मालवीय रोड की ओर जा रहा था. इसी दौरान सड़क पार करने के दौरान ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी ट्रक के पिछले हिस्से में पूरी तरह फंस गई. घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

भिलाई दुर्ग एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो की मौके पर मौत, 1 घायल: डीएसपी भारती मरकाम ने बताया कि दुर्ग नगर निगम की कचरा गाड़ी कचरा डंप करने के लिए पुलगांव थाना क्षेत्र जा रही थी. इसी दौरान सिग्नल पार करने के बाद एक्टिवा सवार तीन लोग उसकी चपेट में आ गए. दो की मौत हुई है. मृतकों की पहचान सलमा (25 वर्ष) और खिलेश्वर साहू, दोनों निवासी कुंद्रा पारा, अटल आवास दुर्ग के रहने वाले थे. वहीं उनकी सहेली कुमोदनी गोड़ घायल हुई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

ट्रक चालक हिरासत में: डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल पर स्कूटी (CG 07 CY 5899) क्षतिग्रस्त हालत में और मृतकों की चप्पलें बिखरी हुई मिलीं. नगर निगम के कचरा ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है. चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आगे की जांच की जा रही है.

