भिलाई में दो समुदायों में विवाद, पथराव में सीएसपी घायल, छावनी थाना घेराव
भिलाई छावनी थाने में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 9:00 AM IST
दुर्ग: कैंप क्षेत्र में दो पक्षों के बीच के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लग गए. जिसके बाद छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बीच बचाव के दौरान छावनी थाना सीएसपी घायल हो गए. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
दो पक्षों में विवाद
घटना सोमवार शाम की है. बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत शारदापारा इलाके में बच्चों के बीच हुए एक मामूली झगड़े से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी होने लगी.
पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल
घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस को भी निशाना बनाया. पत्थरबाजी की चपेट में आने से सीएसपी छावनी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. मौके पर दो एएसपी, 12 थाना प्रभारी और 300 से अधिक पुलिस जवानों को भेजा गया, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है.
थाना छावनी के अंतर्गत सोनकर मोहल्ले में दो पक्षों में विवाद हुआ था. दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी, दोनों पक्ष थाना पहुंचे. बच्चों की लड़ाई में कुछ बड़े भी शामिल हो गए. दोनों पक्ष आपस में लड़ गए. कई लोगों को चोट लगी है. शांति व्यवस्था लगाने पुलिस बल लगाया गया है- मणिशंकर चंद्रा, दुर्ग एसएसपी
छावनी थाने का घेराव
स्थानीय व्यक्ति अमित मंगल ने बताया कि इस विवाद के पीछे दो दिन पहले की एक घटना भी वजह हो सकती है. आरोप है कि एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था, जो बच्चों के विवाद के बाद हिंसा में बदल गया.विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने छावनी थाने का घेराव कर दिया और नारेबाजी करने लगे.
करणी सेना भी विवाद में कूदी
दो पक्षों के बीच हुए विवाद में करणी सेना भी पहुंच गई. करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित साजिश थी और एक पक्ष को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती
घटना के बाद देर रात छावनी थाने के बाहर कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है.