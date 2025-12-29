ETV Bharat / state

भिलाई में भक्त के सामने आने से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के काफिले की गाड़ियां टकराई, एक युवती ने नस भी काटी

भिलाई में सोमवार को धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ी 2 बड़ी घटनाएं हुईं. मिलने का मौका नहीं मिलने पर एक युवती ने नस काट ली.

भिलाई में भक्त के सामने आने से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के काफिले की गाड़ियां टकराई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 29, 2025 at 3:33 PM IST

भिलाई: सोमवार को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कारकेड में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गईं. बताया जा रहा है कि अचानक एक युवक गाड़ी के सामने आ गया, जिससे शास्त्री जी की डिफेंडर और दो इनोवा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

हादसे में सभी सुरक्षित: इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. कार के अंदर बैठे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय समेत सभी लोग सुरक्षित हैं. हादसे के बाद पंडित शास्त्री ने भक्तों से अपील की कि इस तरह की जल्दबाज़ी या जोखिम भरे काम न करें.

भिलाई में सोमवार को धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ी 2 बड़ी घटनाएं हुईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवती की हरकत से मचा हड़कंप: हादसे के बाद एक और बड़ी घटना हुई. भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रही हनुमंत कथा के दौरान एक युवती ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. बताया गया कि युवती पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाने पर उसने नस काटने की कोशिश की.

व्यक्तिगत पूजा के लिए नहीं आए: घटना की जानकारी मिलते ही मंच से पंडित शास्त्री ने सभी भक्तों से भावुक अपील की कि कोई भी इस तरह का कदम न उठाए. उन्होंने कहा कि वे किसी की व्यक्तिगत पूजा नहीं, बल्कि भगवान हनुमान की पूजा और कथा के लिए आए हैं.

शास्त्री जी की डिफेंडर और दो इनोवा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 दिवसीय हनुमंत कथा का अंतिम दिन: दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पांच दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा आयोजित की गई है. सोमवार को इसका अंतिम दिन है. यह कथा 5 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चली. कथा सुनने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भिलाई पहुंचे हैं.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कारकेड में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी हुए शामिल: हनुमंत कथा में शामिल होने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पहुंचे थे. दोनों ने श्रद्धालुओं के साथ बैठकर कथा श्रवण किया. वहीं रविवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

