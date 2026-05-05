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सीनियर बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट में भिलाई की बेटियों का जलवा, दिग्गजों को हराकर जीता गोल्ड

भिलाई की बेटियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.सीनियर बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट ने भिलाई की महिला टीम ने गोल्ड जीता.

senior basketball tournament
भिलाई की बेटियों का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 7:30 PM IST

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भिलाई : भिलाई के सेक्टर-2 स्थित राजेश पटेल स्टेडियम एक बार फिर खेल प्रतिभा का गढ़ साबित हुआ है. यहां अभ्यास करने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने वाराणसी में आयोजित सीनियर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.खास बात ये रही कि ये खिलाड़ी सीनियर नहीं, बल्कि जूनियर और यूथ वर्ग के थे, जिन्होंने अनुभवी टीमों को चुनौती देते हुए जीत हासिल की.

बड़ी टीमों को हराकर जीता मेडल

भिलाई सेक्टर 2 स्थित पटेल अकादमी की बालिकाओं ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया. लीग मुकाबलों में हर टीम को 5 से 10 अंकों के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल मुकाबले में बनारस की मजबूत टीम से कड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन भिलाई की बेटियों ने 5 अंकों से जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल जीत लिया.वहीं नेशनल खिलाड़ी अंतरा राव ने बताया कि अंडर-17 वर्ग की टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था.

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भिलाई की बेटियों का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bhilai daughters shine
सीनियर बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट में जीता गोल्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देशभर से स्कूल और कॉलेज की 14-15 टीमें पहुंची थीं. बावजूद इसके टीम ने आत्मविश्वास और टीमवर्क के दम पर सभी मुकाबले जीतते हुए इतिहास रच दिया,अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना है- अंतरा राव, नेशनल खिलाड़ी बास्केटबॉल

सीनियर बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट में भिलाई की बेटियों का जलवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोच रोहित पटेल ने इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत को दिया. उन्होंने बताया कि सुबह-शाम नियमित अभ्यास और अनुशासन ने ही यह मुकाम दिलाया है. इस जीत के साथ टीम को 21 हजार रुपए की प्राइज मनी भी मिली. भिलाई की इन बेटियों की सफलता न सिर्फ शहर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, जो यह साबित करती है कि मेहनत और जुनून से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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