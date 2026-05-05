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सीनियर बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट में भिलाई की बेटियों का जलवा, दिग्गजों को हराकर जीता गोल्ड

भिलाई : भिलाई के सेक्टर-2 स्थित राजेश पटेल स्टेडियम एक बार फिर खेल प्रतिभा का गढ़ साबित हुआ है. यहां अभ्यास करने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने वाराणसी में आयोजित सीनियर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.खास बात ये रही कि ये खिलाड़ी सीनियर नहीं, बल्कि जूनियर और यूथ वर्ग के थे, जिन्होंने अनुभवी टीमों को चुनौती देते हुए जीत हासिल की.

बड़ी टीमों को हराकर जीता मेडल

भिलाई सेक्टर 2 स्थित पटेल अकादमी की बालिकाओं ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया. लीग मुकाबलों में हर टीम को 5 से 10 अंकों के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल मुकाबले में बनारस की मजबूत टीम से कड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन भिलाई की बेटियों ने 5 अंकों से जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल जीत लिया.वहीं नेशनल खिलाड़ी अंतरा राव ने बताया कि अंडर-17 वर्ग की टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था.