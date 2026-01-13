ETV Bharat / state

सीवर ब्लॉकेज की समस्या हल करेगा रोबोट, भिलाई की बेटियों ने बनाया मॉडल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बुलाया

भिलाई के शासकीय विद्यालय की छात्राओं ने सीवर ब्लॉकेज की समस्या से निपटने के लिए रोबोट बनाया है.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कारनामे को सराहा है.

Pipe Inspection Robot Cleaner
भिलाई की बेटियों ने बनाया मॉडल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बुलाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 10:56 PM IST

दुर्ग : वैशाली नगर की साधारण परिवार की दो बेटियों ने असाधारण उपलब्धि हासिल कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है.शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वैशाली नगर की छात्रा कविता साहू और उनकी सहपाठी अंजलि चौहान ने ऐसा रोबोट विकसित किया है जो मैनहोल और सीवरेज लाइन के भीतर जाकर सफाई और जांच कर सकता है. इस नवाचार से अब सफाई कर्मियों को जान जोखिम में डालकर सीवर में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

गंभीर समस्या का छात्राओं ने ढूंढा समाधान

आपको बता दें कि कविता साहू कक्षा 9वीं की छात्रा हैं जबकि अंजलि चौहान कक्षा 11वीं में पढ़ती हैं. कविता के पिता ऑटो चालक हैं. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन बेटियों ने विज्ञान के माध्यम से समाज की एक गंभीर समस्या का समाधान ढूंढा है.

भिलाई की बेटियों ने दिखाई नई राह (ETV BHARAT)

ये उपकरण पाइप के आकार के अनुसार अपनी आकृति बदल सकता है. जहरीली गैस वाले क्षेत्रों में काम कर सकता है और संकरे स्थानों में भी जांच और सफाई कर सकता है. यह मॉडल विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब में तैयार किया गया, जहां रसायन व्याख्याता रीतू हांडा ने हमारा मार्गदर्शन किया- कविता साहू , छात्रा

Pipe Inspection Robot Cleaner
राष्ट्रपति का आमंत्रण दिखाती छात्राएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहेली के पिता की हालत देखकर आया आइडिया

कविता बताती हैं कि उनके साथ पढ़ने वाली एक सहेली के पिता सीवरेज लाइन में काम करते थे और लगातार बीमार रहते थे. उसी पीड़ा ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या इस खतरनाक काम का कोई सुरक्षित विकल्प हो सकता है. इसी सोच से अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड क्लीनर रोबोट को बनाया गया.वहीं अंजलि चौहान ने केंद्रीय मंत्री से मिलने की तैयारी को काफी खास पल बताया.

Pipe Inspection Robot Cleaner
पाइप इंस्पेक्शन रोबोट क्लिनर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टूडेंट लाइफ में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना काफी खास होता है.हम काफी खुश हैं- अंजलि चौहान,छात्रा

स्कूल की प्राचार्य ने छात्राओं के प्रयास को सराहा


विद्यालय की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल ने इसे छात्राओं की नवाचार क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया, जबकि प्रबंधन समिति अध्यक्ष आलोक जैन ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी उपलब्धि कहा.

Robot solve problem of sewer blockage
सीवर ब्लॉकेज की समस्या हल करेगा रोबोट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने कभी नहीं सोचा था कि बच्चियां इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगी.लेकिन बच्चियों की मेहनत में यदि सबसे बड़ा हाथ है तो वो रीतू हांडा मैडम का.जिनके मार्गदर्शन में बच्चियों ने ये उपलब्धि हासिल की है. रीतू मैडम ने असफल होने पर भी किसी का हौंसला नहीं टूटने दिया.यदि कोई चीज नहीं बन रही है तो बच्चे उसे छोड़ देते हैं,लेकिन मैडम ने किसी भी पल साथ नहीं छोड़ा.प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ बन पड़ा वो किया.आज शासकीय स्कूल की बच्ची जिसके पिता ऑटो चलाते हैं उनके लिए इतने सारे नेशनल स्कूल के बच्चों के बीच प्रेजेंटेशन देना और फिर सेलेक्ट होना काफी बड़ी बात है - संगीता सिंह बघेल, प्रिंसिपल, शासकीय कन्या शाला

26 जनवरी को राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगी कविता

यह प्रोजेक्ट नीति आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित स्कूल इनोवेशन मैराथन में देशभर के लगभग डेढ़ लाख आइडियाज में से चुने गए टॉप-10 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ. इस उपलब्धि के बाद कविता साहू को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में डिनर का आमंत्रण मिला है, जबकि अंजलि चौहान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने का अवसर मिला है. दोनों छात्राएं 23 जनवरी को अपने मेंटर के साथ दिल्ली जाएंगी.कविता और अंजलि ने साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती,अगर सोच बड़ी हो तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है.

Bhilai daughters made model Robot
भिलाई की बेटियों ने बनाया मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

