भिलाई क्राइम: मॉल में महिला से छेड़छाड़, पति और बेटे से मारपीट, पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की
कोहका में रहने वाले ट्रांसपोर्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर दबंगई की.
Published : October 24, 2025 at 7:42 AM IST
दुर्ग: बीती रात सूर्या मॉल में फिल्म देखने पति और बेटे के साथ पहुंची महिला के साथ मूवी देखने के दौरान छेड़छाड़ की गई. महिला के पति और बेटे ने जब इस पर विरोध जताया तो आरोपियों ने ना सिर्फ उनसे विवाद किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की. आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की और झगड़ा किया.
भिलाई नगर पुलिस से जानिए पूरी घटना: भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया बुधवार रात सूर्या मॉल में एक लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर ट्रांसपोर्टर सुजीत साव अपने दोस्तों परिचितों के साथ फिल्म देखने गया था. इसी दौरान एक परिवार भी फिल्म देखने पहुंचा था. सुजीत ने मूवी हॉल में एक महिला के साथ छेड़खानी की. महिला और उसके पति और बेटे ने जब इसका विरोध किया थो सुजीत साव और उसके साथियों ने महिला के पति और उसके बेटे के साथ मारपीट की. पूरी घटना मॉल के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.
इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. बीचबचाव का प्रयास किया गया, इस दौरान सुजीत साव और उसके साथियों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, झूमाझटकी और विवाद किया, शासकीय कार्यों में बाधा डाली.
इस मामले में महिला की रिपोर्ट पर सुजीत साव और उसके साथियों पर छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया. स्मृति नगर चौकी में भी पुलिस के साथ धक्कामुक्की और कार्यों में बाधा डालने पर आरक्षक की रिपोर्ट पर स्मृति नगर चौकी और सुपेला थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई है. दोनों ही मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
मामले में गिरफ्तार आरोपी: कोहका निवासी सुजीत साव, उसके रिश्तेदार सनातन नगर निवासी सुजीत, शिवपूजन साव, मधुसुदन साव, सागर और जिगर साव निवासी भाठापारा शामिल है. आरोपियों के खिलाफ धारा 1273/2025 74,121,191,351(3),115(2),221,132 बीएनएस कायम किया गया. शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस कर्मियों से मारपीट करने से संबंधित अपराध क्रमांक 1275/25 धारा 121,221,132,191 बीएनएस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की जुलूस भी निकाला.